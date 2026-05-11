«No es ningún secreto»: el posible fichaje del FC Bayern de Múnich llama la atención

Según Sky, las negociaciones entre el entorno de Read y el campeón alemán están estancadas. La clave es el precio: el Feyenoord pide unos 30 millones de euros por un adolescente con poca experiencia al más alto nivel.

En la Säbener Straße no están dispuestos a pagar esa cifra, sobre todo porque el historial médico de Read en la temporada 2025/26 ya muestra fisuras: una persistente lesión en el muslo lo ha dejado fuera de combate desde finales de noviembre, e incluso contra el Alkmaar solo jugó la segunda parte.