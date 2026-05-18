Subcampeón con autoridad y la mejor defensa de la liga; eliminación dolorosa y costosa en la Liga de Campeones, según el director general Carsten Cramer; y eliminación en octavos de la Copa DFB. El balance de la temporada 2025/26 del Borussia Dortmund es positivo si nos centramos en la Bundesliga. Sin embargo, no es ni mucho menos excelente, ni tampoco superior al de las dos temporadas previas.
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¡No es mucho mejor que los dos años anteriores! El segundo puesto del BVB es un engaño
«Hay que tener en cuenta de dónde venimos», ha repetido la dirigencia del BVB en los últimos once meses. En contexto: el equipo pasó del quinto puesto en 2023/24 al cuarto en 2024/25, llegó a una final de la Champions y, en la siguiente campaña, a cuartos. En la Copa quedó eliminado en octavos y en segunda ronda.
Si ampliamos la muestra a las once temporadas desde la era Klopp, el equipo de Kovac ha logrado la tercera mejor campaña en la Bundesliga, la mejor en siete años. En ocho de esos once cursos marcó más goles.
Si ignoramos los dos cursos a los que tanto aluden los directivos, el equipo fue subcampeón en cinco de las ocho campañas, tercero en dos y cuarto en una. Está claro: ahí está el verdadero nivel del BVB, el mínimo exigible al segundo presupuesto de Alemania.
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¿Se ha consolidado realmente la base del BVB bajo la dirección de Niko Kovac?
El reciente subcampeonato, el sexto desde 2015, devuelve al BVB a la posición que espera. No es más ni menos, sin menospreciar el trabajo de Kovac.
El técnico de 54 años, responsable de la mejor defensa del Dortmund en una década (igualado con Thomas Tuchel en 2015/16), presenta números sólidos: 43 victorias y solo 16 derrotas en 72 partidos oficiales. Ha consolidado la retaguardia, inculcado espíritu de lucha y mejorado la eficacia ofensiva.
Es un logro notable, sobre todo si se considera el breve parón veraniego y el desgaste del Mundial de Clubes en EE. UU. El director deportivo, Ole Book, afirmó que se quiere construir sobre esta «muy buena base» de cara a la próxima temporada. Sin embargo, resulta cuestionable que el equipo sea realmente más estable para cumplir con el lema del «nuevo BVB» propuesto por el director general Carsten Cramer.
BVB: Clasificación en la Bundesliga desde la temporada 2015/16
Temporada Entrenador Clasificación Diferencia de goles Puntos 2015/16 Thomas Tuchel 2 82:34 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
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Así se imagina el futuro del BVB.
El Dortmund busca un juego más atrevido, creativo y dominador, algo que con Kovac apenas se vio. Para lograrlo, ya se ha reforzado y seguirá fichando jugadores jóvenes con potencial, que aporten fantasía y fluidez y, más adelante, puedan generar importantes ingresos por traspaso.
Sobre el papel suena bien; la afición espera con ilusión la primera ventana de fichajes de Book en el BVB. Pero, tras los últimos 72 partidos oficiales del Dortmund, la pregunta clave es: ¿podrá Kovac, a quien aparentemente se le ofrecerá pronto una segunda renovación anticipada de contrato en un año, cumplir estos objetivos?
Para lograrlo debería reinventarse casi por completo como entrenador. En todas sus etapas anteriores, Kovac ha predicado un pragmatismo defensivo cuyo estrecho corsé táctico ha reprimido el juego libre. En el Dortmund, el croata aún no ha logrado mejorar un estilo a menudo poco imaginativo y predecible.
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El BVB muestra claras carencias ante rivales fuertes
Por eso, la directiva exige avanzar en el desarrollo del equipo. El lema es claro: «La defensa funciona, que siga así; en ataque queremos más potencia». Por ello, se ha revertido la decisión de Kovac de prescindir de extremos fuertes en duelos uno contra uno.
Para que esto funcione tácticamente, Kovac debería modificar su característico esquema de pases en U (aquí tienes la explicación detallada). Ese sistema aportó solidez defensiva, Sin embargo, en ataque genera una gran dependencia de los centros. No es casualidad que Julian Ryerson haya terminado la temporada con 18 asistencias en 15 partidos.
Con este estilo, el BVB chocó pronto con sus límites ante rivales de igual o mayor nivel: en 16 partidos contra Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham y Bérgamo sumó solo cuatro victorias, perdió nueve y encajó 28 goles.
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El BVB y la falacia del segundo puesto
Frente a rivales fuertes, el Dortmund ha dado un claro paso atrás. Le faltan madurez, resistencia y contundencia, lo que cuestiona la calidad del equipo. El BVB lleva años con demasiados jugadores irregulares. Laterales como Ryerson y Daniel Svensson no alcanzan el nivel top; falta un mediocampista defensivo de jerarquía y no hay líderes claros.
En la liga, más allá de los resultados, su juego suele ser mediocre. Según los puntos esperados, el BVB sumó once más de lo previsto; sin ellos, habría entrado en Champions por la mínima, gracias a una mejor diferencia de goles sobre el Stuttgart. A menudo marcó con muy pocas ocasiones, lo que disimuló las carencias.
Por eso es un error considerar el segundo puesto y la temporada en su conjunto como un éxito demasiado grande, pues la estabilidad no implica progreso. Este debe llegar el año que viene, y para ello Kovac debe rendir mejor y de forma diferente a como lo ha hecho hasta ahora.
Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Concurso Partido 18 de julio Partido amistoso Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 de julio Partido amistoso Cerezo Osaka vs. BVB 1 de agosto Partido amistoso FC Tokio vs. BVB