«No es lo mejor para el fútbol»: el BVB y Niko Kovac critican la polémica decisión de pitar un penalti contra el TSG Hoffenheim

Antes, Süle sufrió una lesión que pareció grave. Tras torcerse la rodilla al dar un mal paso, el jugador de 30 años no retiró a tiempo el brazo al caer y tocó el balón con la mano. El VAR, Benjamin Cortus, llamó a Siebert a la pantalla; tras revisar la repetición a cámara lenta, señaló el punto de penalti. Andrej Kramaric lo transformó, poniendo el 1-0 provisional.

«En esa jugada, nuestro jugador se lesiona. Que luego se pite penalti no va en el espíritu del fútbol. Es molesto para nosotros», declaró el entrenador del BVB, Kovac, en DAZN. Tras el partido habló de nuevo con Siebert: «Hemos hablado y, al final, él no lo vio. El VAR se puso en contacto con él y, en consecuencia, salió y lo valoró como penalti o mano».

Kovac admitió que también se habría alegrado de que se pitara a favor de su equipo, «pero no sé si eso es lo que pretendía el inventor. Niki se cae. Se apoya con una mano y la otra, debido a la gravedad, tiene que bajar en algún momento. Es una mala suerte increíble, pero según las reglas es penalti».

Serhou Guirassy empató para el Dortmund, pero Kramaric marcó el segundo penalti, esta vez cometido por Julian Ryerson, y dio la victoria al Hoffenheim. «Perdimos por dos penaltis. En el segundo no hay duda: él (Julian Ryerson) gira y le golpea la mano», concluyó Kovac.