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«No es el único nombre sobre la mesa»: Steven Gerrard reacciona a los rumores que sitúan a Andoni Iraola como posible sustituto de Arne Slot en Liverpool
Gerrard respalda a Iraola para el puesto en Anfield
Tras el cambio radical en el banquillo de Anfield, la leyenda del club Gerrard ha señalado a Iraola como uno de los principales candidatos para tomar las riendas. En declaraciones a TNT Sports, Gerrard admitió que el trabajo del español en la costa sur no ha pasado desapercibido. Al preguntarle si el técnico de 43 años sería la opción adecuada, el ex capitán comentó: «Creo que, potencialmente, sí. Ha hecho un gran trabajo en el Bournemouth y su estilo encajaría bien en el Liverpool».
Sin embargo, recordó que la vacante en una de las instituciones más históricas del fútbol mundial generará gran interés. «No nos engañemos: el Liverpool es un cargo atractivo para muchos entrenadores de élite, así que no creo que sea el único nombre sobre la mesa. Pero, por su vínculo con el Bournemouth y los directivos que han llegado de allí a Liverpool, lo conocen bien».
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El «momento adecuado» para la salida de Slot
Slot deja Merseyside con un título de la Premier League, pero una mala segunda temporada llevó a los Reds al quinto puesto. Gerrard admitió que, aunque la noticia impactó, el retroceso del equipo justificaba la decisión del club. «En los últimos diez partidos de la temporada pasada y en la mayoría de esta no hemos parecido el Liverpool. A veces el estilo era difícil de ver: descoordinado y desmoronado. Cuando me enteré hoy, la reacción inicial fue sorpresa y conmoción, pero al analizarlo creo que es el momento adecuado».
Pese a todo, recordó que en su primera campaña el técnico hizo un trabajo increíble y será «recordado para siempre» por el vigésimo título. Pero las 19 derrotas de esta temporada fueron demasiado para la jerarquía de FSG.
Buscando volver al fútbol de alto nivel
Según el Telegraph, Fenway Sports Group despidió a Slot con «enorme renuencia», tras reconocerle el vigésimo título de liga. Sin embargo, la directiva quiere recuperar el fútbol de alta intensidad y «heavy metal» de la era Jürgen Klopp. Según se informa, este deseo de cambio refleja los sentimientos de Mohamed Salah, quien se había mostrado cada vez más crítico con la falta de identidad táctica del equipo durante el reciente declive.
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La búsqueda de una nueva identidad táctica
Iraola sigue siendo el favorito por su presión intensa, pero también se mencionan otros técnicos de renombre. Julian Nagelsmann y Luis Enrique figuran en la lista del club, que busca un entrenador capaz de recuperar el dominio en la Premier League. La demora en el proceso ha frustrado a parte de la afición, más aún tras el fichaje de Xabi Alonso por el Chelsea.
Con el puesto ya oficial, la directiva del Liverpool afronta la presión de contratar un técnico que lidera la reconstrucción este verano y satisfaga a una exigente afición ávida de recuperar el fútbol de alto octanaje del club.