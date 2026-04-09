No es el fracaso en el Mundial... Donnarumma, entre lágrimas: «Esto es lo que más me ha dolido»

Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City, rompió su silencio sobre la polémica de las primas tras la derrota ante Bosnia y elogió a los tres dirigentes que renunciaron.

El portero, que fue capitán durante la fase de clasificación, concedió una emotiva entrevista a «Sky Italia» en la que habló del dolor por la tercera ausencia consecutiva en el Mundial y de las informaciones sobre las bonificaciones.

La Azzurra falló en su intento de ir al Mundial por tercera vez consecutiva tras perder en penaltis contra Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca.

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