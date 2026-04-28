Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«No es el espíritu del juego»: Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, pide cambiar las reglas tras el espectacular y histórico partido de la Liga de Campeones contra el PSG

Bayern Múnich
Liga de Campeones
J. Kimmich
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain

Tras la derrota 5-4 del Bayern ante el PSG en la ida de semifinales de la Champions, Joshua Kimmich pidió un cambio en el reglamento. El momento clave fue el polémico penalti sobre la hora que Ousmane Dembélé convirtió para el 3-2 local. «Fue una decisión desafortunada», declaró Kimmich a Amazon Prime tras el partido. «Simplemente no encaja con el espíritu del juego».

  • «La norma podría mejorarse un poco»

    Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, tocó con la mano un centro de Dembélé dentro del área tras recibir el balón en la cadera. El VAR, Carlos del Cerro Grande, revisó la jugada y el árbitro Scharer señaló penalti.

    «El brazo izquierdo se extiende y aumenta la superficie defensiva. En mi opinión, es una mano sancionable porque se amplía la superficie corporal. La decisión fue correcta», afirmó el experto en arbitraje Lutz Wagner. Kimmich, sin embargo, no estaba convencido: «Es frustrante, no había rival detrás que pudiera marcar. La regla podría mejorarse». El jugador de 31 años propuso un sistema en el que no todas las manos en el área impliquen penalti, y sugirió una sanción menos severa para estos casos fortuitos.

    El técnico del Bayern, Vincent Kompany, lo tildó de «muy discutible», y el director deportivo, Max Eberl, añadió en la zona mixta: «Hay mucho que debatir. La pelota golpeó primero el cuerpo y luego la mano, así que quizá no debería haberse pitado. Pero ¿qué sentido tiene enfadarse ahora? Por desgracia, pitó la falta».

    Los comentaristas deAmazonPrime Christoph Kramer y Mats Hummels también cuestionaron la decisión. «Otra vez esa supercámara lenta; es lo peor del fútbol, hace que todo parezca peor», se quejó Kramer. Hummels añadió: «Tras el disparo, la mano se mueve bruscamente y eso empeora la imagen. El balón rebota en la cadera; siempre he pensado que no debería ser penalti».

    • Anuncios
  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Kimmich se sorprende por el hito histórico del Bayern y el PSG en la Liga de Campeones

    Con 3-2 al descanso, PSG y Bayern firmaron la primera parte con más goles en semifinales de la Liga de Campeones. Tras la reanudación llegaron dos tantos más, de Kvaratskhelia y Dembélé, que ampliaron la ventaja parisina hasta el 5-2.

    «Todos visteis lo que pasó tras el 5-2. Estás en el campo pensando: "¿Qué demonios está pasando?". No éramos tres goles peores que ellos», dijo Kimmich sobre la complicada situación justo pasada la hora de juego. «Era importante mantener la calma. El dilema es claro: ¿te lanzas al vacío para meterte de nuevo en el partido o intentas evitar el peor de los escenarios?».

    Un cabezazo de Dayot Upamecano en el 65 hizo el 5-3 y reavivó la eliminatoria. Poco después, Luis Díaz marcó el 5-4 definitivo.

    «Sabíamos que sería un ida y vuelta, pero no tan abierto», admitió Kimmich. «Es raro perder por solo un gol. Estábamos tres abajo, remontamos y aún necesitábamos empatar. Al final ellos estaban muy cansados».

    El 6 de mayo, en el Allianz Arena, Kimmich y sus compañeros buscarán la remontada. Si el Bayern alcanza la final de Budapest a finales de mayo, se medirá al Arsenal o al Atlético de Madrid, cuyo primer duelo de semifinales se juega este miércoles.

  • Próximos partidos del Bayern

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado 2 de mayo

    Bayern de Múnich vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern vs. París Saint-Germain

    Liga de Campeones

    Sábado 9 de mayo

    VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Colonia

    Bundesliga

Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lorient crest
Lorient
FCL