«¡No es bueno!» - Por qué Cristiano Ronaldo evita la leche y otros secretos de la dieta del astro del Al-Nassr, según su exchef

El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid sigue una dieta estricta rica en proteínas magras y grasas saludables, sin azúcares refinados. Cada comida busca aportar energía sin procesados.

Barone detalla su rutina: «Come equilibrado y saludable. Desayuna aguacate, café y huevos sin azúcar. Al mediodía toma pollo o pescado con verduras; si necesita carbohidratos, los obtiene de estos vegetales, así que rechaza la harina y sus derivados. Por la noche opta por pescado o filete de carne magra, siempre con verduras.