El hecho de que la selección italiana no haya conseguido clasificarse para el próximo Mundial ha dejado huella en el vestuario del Arsenal, especialmente en Calafiori. Arteta reconoció la gravedad de la situación tanto para el jugador como para el deporte, y destacó el peso histórico que tiene la ausencia de la Azzurri en la escena mundial.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, se le preguntó a Arteta cómo respondería ante la decepción de Italia. «Intentar animarlo. Creo que no solo por Richy, sino por Italia, por el fútbol», respondió. «Un país como el suyo, con tanta pasión, tanta historia, que no esté en un Mundial, es duro y no creo que sea bueno para el fútbol. Eso también demuestra lo difícil que es pasar por todas esas fases para ganarse el derecho a estar en la competición».