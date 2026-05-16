«No encajaba con nosotros»: una estrella de la Bundesliga se desquita públicamente con su entrenador

Burkardt criticó con dureza a Riera, aunque luego matizó sus palabras. «El equipo no aplicó bien el sistema y el entrenador no sacó lo mejor de nosotros», explicó el delantero.

La relación entre ambos ya era tensa: hace semanas, Burkardt, de 25 años, pidió a su agente que trasladara al director deportivo, Markus Krösche, su malestar por las críticas del técnico sobre su forma física y su labor defensiva. La noticia ocupó los medios a principios de mayo y salió en una recordada rueda de prensa de Riera, quien respondió a los periodistas: «¿Qué voy a explicar? De todas formas, escribís lo que queréis». Confirmó indirectamente el incidente al señalar que había ocurrido «hace ya dos semanas».