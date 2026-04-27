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Pulisic AC Milan gfxGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«No encaja del todo aquí»: la sequía goleadora de Christian Pulisic, estrella de la selección estadounidense, en el AC Milan se debe a cuestiones tácticas

Analysis
USA
C. Pulisic
FEATURES
AC Milán vs Juventus
AC Milán
Serie A

La sequía goleadora de Christian Pulisic no es solo un bajón de forma, sino el resultado de un sistema del AC Milan que le exige desempeñar un papel que no se adapta a su estilo de juego.

Tras otra ofensiva poco inspiradora el domingo, Massimiliano Allegri admitió lo evidente: no funciona. El ataque del AC Milan sigue fallando. Los abucheos crecen y la falta de goles se nota cada vez más. Es innegable: Christian Pulisic y Rafael Leão no rinden como dúo en la delantera.

El empate 0-0 ante la Juve fue solo la última muestra de una serie aburrida, marcada por la falta de química entre ambos. Jugar sin un nueve de referencia no funciona y el Milan lo paga.

Pulisic es quien más sufre, admite Allegri. Tras el 0-0 ante la Juve, el estadounidense no marca con club ni selección en 2026. Es el segundo máximo goleador del Milan con ocho tantos, pero lleva más de cinco meses en blanco. Eso le pesa, reconoce el técnico.

Sería fácil culparlo o decir que le falta forma o confianza, y en parte es verdad. Pero hay más: Allegri lo sigue colocando en posiciones donde no puede brillar.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    La sequía goleadora

    Hay esa vieja metáfora de la botella de ketchup: durante un tiempo no sale nada, luego todo fluye de golpe. Pulisic sigue en la fase de «no sale nada». Lleva así un rato.

    Desde principios de año ha jugado 18 partidos con club y selección y no ha marcado; su racha de 16 encuentros sin gol con el club es la más larga de su carrera. Solo ha dado una asistencia. Por ahora, su influencia en los partidos de 2026 es nula. En marzo, durante la concentración de la selección estadounidense, admitió que se sentía bien pero necesitaba que la suerte cambiara.

    «Sé que un balón rebotará en mi rodilla y entrará, y entonces las cosas cambiarán», afirmó en marzo. «No voy a entrar en pánico. Mejor ahora que en verano. Las cosas van a cambiar. Solo puedo ser positivo».

    Para Allegri, mantener la calma se complica cuanto más se extiende este bache.

    «Christian es muy sensible y esta sequía le está afectando más», admitió Allegri a DAZN. «Además, sufre en el aspecto físico de los duelos y la ausencia de un nueve, pero debo buscar equilibrio, porque tenemos un objetivo».

    El mayor problema es lo que Allegri insinuó al final: al buscar equilibrio, ha restado mordacidad a sus dos mejores delanteros.

    • Anuncios
  • AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Colaboración y tácticas

    Pulisic y Leao admitieron que los rumores de un enfrentamiento eran exagerados. Nacieron tras un momento tenso en medio de los problemas del AC Milan. Poco después, la plantilla celebró un gol imitando su festejo. Todos sonreían. Todo bien.

    Sin embargo, ambos siguen con dificultades en el esquema de Allegri, que no potencia sus virtudes. Aun así, el Milan mantiene el 3-5-2 en busca de equilibrio y alinea a los dos extremos sin un nueve definido. Así, los resultados no sorprenden.

    «Sé que no se adapta del todo», admitió Allegri sobre Pulisic. «Le pedí que jugara hoy por la derecha y a Leao por la izquierda, así que nos quedamos sin delantero centro».

    Leao tampoco marca desde el 1 de marzo ante el Cremonese, y ambos han brillado por su ausencia en los duelos clave. Sin su aportación, el Milan ha perdido gol. En 18 partidos este 2026, solo han marcado más de un gol en cinco ocasiones.

    En los últimos cuatro partidos marcó solo un gol y sumó cuatro puntos, lo que lo relegó al tercer puesto tras perseguir al líder, el Inter.

    La solución parece clara: fichar un delantero y reactivar el ataque. Pero Allegri se resiste. Con el 3-5-2, el Milan defiende mejor: ha encajado 27 goles en lo que va de temporada, por los 43 de la anterior.

    ¿Vale la pena sacrificar el gol por esa solidez? Para igualar los 61 tantos de la campaña anterior, el Milan debe marcar 13 en los cuatro partidos que quedan.

    Además, el club no tiene un delantero en el que pueda confiar: Niclas Fullkrug solo ha marcado un gol, Santiago Giménez, recién recuperado de lesión, aún no ha estrenado su cuenta en 12 partidos, y aunque Christopher Nkunku actúa más centrado, apenas suma cinco tantos en 28 encuentros.

    Afortunadamente para Pulisic, ese no será un problema cuando se una a la selección de Estados Unidos, que parece mejor preparada que el Milan para colocarlo en los lugares adecuados del campo.

  • Christian Pulisic USMNT Belgium 2026Getty

    El impacto de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    Que Pulisic no esté marcando preocupa, al menos en parte, a la selección estadounidense. No es el jugador más importante, pero está entre los clave. Si EE. UU. quiere llegar lejos en el Mundial, necesita a Pulisic en plena forma.

    No ha mostrado ese nivel con el Milan en los últimos meses, tampoco ha jugado en su mejor posición. Con la selección, actuará más cerca de esa zona, como centrocampista ofensivo detrás del delantero. Desde ahí puede recibir en espacios abiertos y generar ocasiones para él y sus compañeros. Allí no tiene limitaciones y puede asociarse con sus compañeros para dinamizar el ataque.

    En la concentración de marzo se vio su influencia: generó varias ocasiones ante Bélgica, pero le faltó el último toque. Tuvo tres oportunidades claras: si hubiera marcado en una, la conversación sería distinta.

    Además, con la selección no necesita ser el goleador: Folarin Balogun marca sin parar en el Mónaco, Ricardo Pepi brilla en el PSV y Haji Wright acaba de ganar la Championship con el Coventry City. Y eso solo son los delanteros: Weston McKennie ha brillado en la Juventus con goles en la Serie A y la Champions, y jugadores como Malik Tillman, Brenden Aaronson, Gio Reyna o Diego Luna también han visto puerta con sus clubes o la selección.

    Por eso, aunque Pulisic afrontará presión este verano, se trata de un tipo de presión diferente. Antes de eso, aún tiene pendientes en Milán.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Cuatro oportunidades más

    Al AC Milan le quedan cuatro partidos. Son clave: ahora es tercero, tres puntos por encima de la Juventus y seis por delante del Como.

    El empate del domingo frenó a la Juventus y les acercó un punto a la Liga de Campeones, según Allegri.

    «Podemos estar contentos con el punto», afirmó, «pues nos permite dar otro paso adelante. Ahora solo necesitamos seis puntos, es decir, ganar dos partidos, para asegurar nuestro objetivo».

    Aparte del séptimo, Atalanta, los otros tres rivales están en la segunda mitad de la tabla; incluso Cagliari lucha por no descender.

    Habrá oportunidades para que Pulisic vuelva a marcar: le bastaría un rebote o un error defensivo. Allegri lo tiene claro.

    «Tengan la seguridad», afirmó el técnico del Milan, «de que, al final de la temporada, Pulisic habrá aportado su granito de arena».

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