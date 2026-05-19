«No me sorprende», afirmó el exdefensa. Para Carragher, el escándalo era previsible y le recordó el indigno final de otra estrella: «Ya lo dije: antes de que acabe la temporada pasará algo. Soltará otra bomba, como hizo Ronaldo al dejar el Manchester United. Creí que ocurriría tras la temporada, ya con él fuera, pero me equivoqué».

“Lo llamé egoísta por una entrevista y sigo pensándolo. El Liverpool tiene por delante una semana clave: aún no tiene la clasificación para la Champions y lo importante es el club, no Salah”.