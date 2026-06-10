«¡No debería haber discusión!» - Jude Bellingham es el «mejor jugador» de Inglaterra y «tiene que ser titular» en el Mundial de 2026, insiste Micah Richards

El entrenador, conocido por exigir disciplina y respeto táctico, no teme a la polémica. Elogió la «decisión y garra» de Bellingham, pero recordó que ningún jugador está por encima del colectivo.

Con esa mentalidad de “el equipo es lo primero”, Tuchel admitió que incluso la estrella del Real Madrid lucha por su lugar: «Es titular, sabe que lo es, pero tenemos 14 o 15 posibles titulares. Los roles pueden cambiar, pero ahora hay 14 o 15 titulares y Jude es uno de ellos».

Con Inglaterra a punto de enfrentarse a Costa Rica en su último amistoso, la lucha por los puestos sigue abierta. Sin embargo, Rogers insiste en que ambos pueden convivir en el once: «Sin duda podemos jugar juntos. Me encantaría jugar con él. Quiero jugar con los mejores jugadores de Inglaterra. Él está a la cabeza de esa lista y es alguien con quien siempre he querido jugar desde que era muy joven, y eso no ha cambiado ahora». Si Tuchel está de acuerdo y encuentra la manera de encajar a ambos en sus planes para el Mundial sigue siendo la gran incógnita del verano.