«No creo que podamos plantar cara al Bayern de Múnich»: Niko Kovac se arriesga a ganarse la ira de la directiva del Borussia Dortmund con su sombría predicción para la temporada 2026-27

El Dortmund suele ser el principal rival del Bayern en la lucha por el dominio del fútbol alemán, pero su actual entrenador ya parece rendirse antes incluso de que comience la próxima temporada. Kovac, que anteriormente dirigió al Bayern en el Allianz Arena, ha ofrecido una cruda valoración del panorama actual de la Bundesliga.

En una entrevista con WAZ, al ser consultado sobre la capacidad del Dortmund para competir con el gigante bávaro en la temporada 2026-27, el ex capitán croata respondió con una honestidad que podría frustrar a directiva y afición.