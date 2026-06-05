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«No creía que pudiera ganarlo»: Rodri admite que nunca soñó con el Balón de Oro y apoya a la «bestia» Lamine Yamal para que lo conquiste
El centrocampista reflexiona sobre el triunfo histórico
Rodri habló con DAZN sobre su victoria en el Balón de Oro 2024 y repasó su carrera. El pivote del City, de 29 años, ganó en 2023-24 la Premier League, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes con su equipo, y la Eurocopa 2024 con España. Es el primer centrocampista en lograr el Balón de Oro desde Luka Modric en 2018.
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Rodri resta importancia a la obsesión por el rendimiento individual
El elegante centrocampista insistió en que, aunque agradece este máximo reconocimiento mundial, los premios individuales nunca han sido su principal motivación.
Al repasar su trayectoria, Rodri dijo: «No lo llamaría un sueño. Simplemente no podía creer que pudiera ganar. La vida te sorprende. No le doy más importancia de la que merece, aunque sea importante.
Es un reconocimiento al trabajo bien hecho y estoy agradecido a quienes votaron por mí; fue muy especial para mi familia y para mí».
Yamal, un prometedor talento
La estrella del City elogió a Yamal, joven del Barcelona, quien quedó segundo en la clasificación un año después de la victoria de Rodri, por detrás de Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain.
Sin embargo, se espera mucho más del joven, y Rodri cree que su compañero en la selección española acabará ganando el premio, afirmando: «Dos jugadores españoles, uno del presente y otro del futuro. Ya es una estrella, pero con el futuro que tiene por delante, es impresionante.
Algún día ganará el Balón de Oro; es una bestia y un tipo espectacular. Tenemos buena relación y la gente debería conocerlo mejor, porque es fantástico».
Sobre la idea de que sufre un escrutinio mediático injusto, Rodri añadió: «Los jugadores de su nivel, únicos y con esa capacidad, generan ese impacto; hay que asumirlo.
Es increíblemente maduro. Quizá su imagen está algo distorsionada, pero es un chico fantástico, con valores sólidos para su edad. Está muy centrado. No olvidemos que tiene 18 años, como los teníamos todos. Estoy contento de verle crecer».
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La Roja se prepara para el escenario mundial
La España de Luis de la Fuente, campeona de Europa, busca ahora dominar el Mundial. Con Rodri y Yamal liderando el centro del campo, debutará en el Grupo H contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium el lunes 14 de junio. Luego enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay, por lo que debe empezar con buen pie para confirmar su candidatura al título.