«No ayuda a nadie»: le dicen a Raheem Sterling que se retire y «se vaya a Ibiza» en medio de los problemas del Feyenoord

Van der Gijp hizo un análisis muy duro del estado de forma actual de Sterling, sugiriendo que el extremo debería retirarse de inmediato. El jugador, de 31 años, fichó por el Feyenoord como agente libre tras rescindir su contrato con el Chelsea, pero no ha logrado recuperar la chispa que en su día lo convirtió en uno de los delanteros más temidos de Europa.

En el podcast Willem & Wessel, Van der Gijp no se anduvo con rodeos y afirmó: «Debería ir a ver a Robin van Persie y decirle: "Dejémoslo, esto no va a funcionar, no es bueno para mí, ni para ti, ni para el club"». Con esto no estás ayudando a nadie. Debería irse a Ibiza, ponerse el bañador y comerse una deliciosa paella con su mujer. Así se lo pasaría en grande. Pero esto ya no le va a salir bien. Qué pena».