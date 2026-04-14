«Al Real Madrid le faltan simplemente esos jugadores», escribe Matthäus en su columna de Sky antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Bayern de Múnich y el Real Madrid, que se disputará el miércoles.
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«Ninguno es un icono»: Lothar Matthäus ve un gran punto débil en el Real Madrid antes del partido de vuelta contra el FC Bayern de Múnich
Con ejemplos como Sergio Ramos, Toni Kroos o Luka Modric, el Real Madrid tuvo en el pasado «jugadores con carácter en el campo», «que ya no existen», criticó Matthäus. Las actuales estrellas madridistas son «rápidas, hábiles en el regate y excelentes técnicamente, con cierta fuerza, como se vio en el partido de ida», pero añadió: «Ya no transmiten la misma fuerza de antaño. Son buenos, pero ninguno es un icono, ni Vinicius, ni Bellingham ni Mbappé, y eso es lo que le falta al Real».
El Bayern ganó 2-1 en la ida en Madrid y, para Matthäus, es favorito en la vuelta ante su público. «Pero eso no significa, por supuesto, que vaya a ser una tarea fácil», advirtió el exjugador de 65 años. El expresidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, se había expresado recientemente en términos similares: aún no ha descartado al Real Madrid y no le gusta el actual revuelo en torno al FCB.
Partido de vuelta contra el FC Bayern: ¿Jude Bellingham, «el jugador decisivo» para el Real Madrid?
Para Matthäus, los últimos 25 minutos del partido de ida, cuando el Madrid dominó y Mbappé recortó distancias, deben animar al equipo. Además, Jude Bellingham, ya recuperado de su lesión en el muslo, volverá al once tras jugar solo la última media hora en la ida. Para Matthäus, el inglés fue «el factor decisivo» en el primer duelo.
«Todo puede cambiar rápido, sobre todo si Neuer no tiene un día como el de Madrid», añadió. En el Bernabéu, el portero del Bayern brilló con numerosas paradas de nivel mundial y fue aclamado como merecía.
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El FC Bayern de Múnich podría proclamarse campeón este fin de semana
En la última jornada liguera, los ensayos generales del partido de vuelta mostraron realidades opuestas. El Real Madrid empató 1-1 en casa ante el Girona y ya está a nueve puntos del líder, el Barcelona. El empate blanco se vio empañado por un penalti no pitado en los últimos minutos que generó gran malestar.
El Bayern, por su parte, siguió surfeando su ola de éxitos. A pesar de la rotación, el FCB goleó 5-0 al FC St. Pauli y, gracias al tropiezo del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen (0-1), amplió su ventaja en lo más alto de la tabla a doce puntos. Si el BVB no vence al TSG Hoffenheim, el Bayern podría celebrar el título de campeón de Alemania el domingo con una victoria en casa ante el VfB Stuttgart.
Próximos partidos del FC Bayern Múnich
Fecha Hora Partido Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones) Domingo 19 de abril 17:30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga) Miércoles 22 de abril 20:45 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)