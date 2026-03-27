Brasil, el país con más títulos mundiales de la historia, ha perdido por 1-2 su primer partido amistoso del año del Mundial contra Francia. El seleccionador Carlo Ancelotti se mostró optimista a pesar de la pobre actuación de su equipo en Boston (EE. UU.). Por su parte, muchos aficionados esperan el regreso de la superestrella Neymar.
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«Ninguna selección puede prescindir de él»: en Brasil se está gestando precisamente el debate que Carlo Ancelotti quiere evitar
La Seleção acababa de encajar el 0-2, obra del delantero del Liverpool Hugo Ekitike, cuando los aficionados brasileños en Foxborough comenzaron a corear el nombre de Neymar de forma claramente audible y durante un buen rato. Sin embargo, el delantero estrella del FC Santos ni siquiera formaba parte de la convocatoria de Ancelotti. El entrenador no lo había tenido en cuenta, lo que había provocado frustración en el máximo goleador de Brasil y sorpresa en parte de la afición.
Tras el partido, Ancelotti restó importancia a los cánticos cuando le preguntaron al respecto: «Deberíamos hablar de los jugadores que estaban aquí, que jugaron y lo dieron todo. Los que se sacrificaron y trabajaron duro. Estoy satisfecho». Además, señaló que en su equipo existe precisamente «una gran competencia».
Sin embargo, la actuación poco brillante en el terreno de juego probablemente avivará aún más los debates sobre Neymar en su país. Sobre todo porque el delantero del FC Barcelona Raphinha se lesionó y fue sustituido a los 45 minutos debido a una lesión muscular.
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Casemiro sobre Neymar: «Ninguna selección puede prescindir de él»
Casemiro, el veterano centrocampista, intentó expresarse con diplomacia, aunque no lo consiguió del todo: «Conocemos la calidad de Neymar. Ninguna selección puede prescindir de él, sobre todo cuando está en forma. Para mí, es uno de los tres mejores jugadores de mi generación: Cristiano, Messi y Neymar».
A continuación, Casemiro añadió: «Soy muy amigo suyo. No me corresponde a mí decidir quién está y quién no».
Ancelotti, sin embargo, no vio grandes carencias en ataque. Al fin y al cabo, su equipo había recortado distancias en la fase final gracias al defensa Bremer, poniendo el 1-2. No obstante, Brasil jugó con superioridad numérica durante 35 minutos tras la expulsión de Dayot Upamecano. «Tuvimos muchas ocasiones y un buen movimiento sin balón», afirmó Ancelotti. «El partido de hoy me ha demostrado muy claramente que podemos plantar cara a los mejores equipos del mundo. No tengo ninguna duda al respecto».
Brasil se enfrentará a Croacia el martes en Orlando (Florida) en el segundo partido de preparación de esta concentración internacional. En la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los pupilos de Ancelotti se medirán en la fase de grupos a Haití, Marruecos y Escocia.
Neymar, «decepcionado y triste» por no haber sido convocado
Neymar, que ahora tiene 34 años, disputó su último partido internacional en octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido de clasificación para el Mundial contra Uruguay. Desde entonces, no ha dejado de sufrir problemas de lesiones; la última vez, una nueva operación de rodilla a principios de este año lo dejó fuera de combate. Sin embargo, esta temporada el delantero está en buena forma y ya ha sumado cinco puntos (tres goles y dos asistencias) en cinco partidos con el Santos.
Neymar ha disputado hasta ahora 128 partidos internacionales y ha marcado 79 goles. Además, la antigua estrella del Barça y del PSG ha dado 59 asistencias. Tras su exclusión de la convocatoria, declaró la semana pasada: «Tengo que hablar de esto, porque no puedo dejarlo sin respuesta. Por supuesto que estoy decepcionado y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue ahí, día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Seguimos concentrados. Alcanzaremos nuestro objetivo. La convocatoria definitiva aún está por decidir». Ancelotti había justificado que Neymar «no está al 100 % en forma. Necesitamos jugadores que estén en plena forma. Neymar debe seguir trabajando duro, jugar, demostrar sus cualidades y mostrar un buen estado físico».
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Estadísticas de Neymar con la Seleção
Partidos internacionales 128 Goles 79 Asistencias 59 Tarjetas amarillas 32 Tarjetas rojas 1 Títulos 1