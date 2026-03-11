Precisamente Kai Havertz ha arruinado al Bayer Leverkusen una mejor posición de partida en su camino hacia la ansiada siguiente ronda de la Liga de Campeones. Sin embargo, el club industrial plantó cara de forma impresionante al aparentemente todopoderoso Arsenal y sigue teniendo buenas posibilidades de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en 24 años. El Werkself desafió al líder de la Premier League en el reencuentro con Havertz en el primer duelo de octavos de final con un 1-1 (0-0) y solo cedió tarde una excelente posición de partida para el partido de vuelta.
Traducido por
¡Ningún equipo lo había conseguido antes en la Champions League! El Bayer Leverkusen celebra una victoria agridulce contra el Arsenal y, aun así, se muestra molesto
Sin embargo, tras la valiente actuación del subcampeón alemán, todo sigue abierto para el próximo martes (21:00 h/Prime Video) en Londres. El capitán del Bayer, Robert Andrich, adelantó a su equipo en el minuto 46, pero Havertz, del Arsenal, empató en el último suspiro (89') con un penalti. Antes, Malik Tillman había cometido una falta sobre Noni Maduek, y el asistente de vídeo confirmó el polémico penalti. La última vez que el club alcanzó los cuartos de final de la máxima competición europea fue en 2002, cuando perdió la final contra el Real Madrid.
Mientras que el Bayer ganó confianza antes del partido de liga contra el FC Bayern del sábado, el Arsenal, tras una fase de liga impecable, no salió victorioso por primera vez en esta temporada de la Liga de Campeones. El internacional Havertz, que regresaba al BayArena por primera vez desde su marcha en 2020, entró en el minuto 74 como revulsivo.
- Getty Images
El capitán del Bayer, Andrich, baila sobre el filo de la navaja y marca el gol que da la ventaja a su equipo.
El Arsenal es «quizás el mejor equipo de Europa» y «por supuesto, el gran favorito», había declarado el entrenador del Bayer, Kasper Hjulmand, antes del partido. Sin embargo, no quería esconderse con su equipo ante el líder de la Premier League: «Ya hemos jugado muy bien contra grandes equipos. Es fútbol. Todo es posible». Pero su equipo estuvo bajo presión desde el principio.
Andrich, en particular, parecía abrumado al principio. El capitán del Bayer cometió dos faltas sobre el delantero del Arsenal Viktor Gyökeres y recibió pronto una tarjeta amarilla y una última advertencia. Sin embargo, el Bayer entró algo mejor en el partido y Christian Kofane (7') tuvo la primera ocasión del encuentro. El Arsenal intentó controlar el juego, mientras que el Leverkusen se mantuvo compacto y esperó a las rápidas transiciones.
Los londinenses estuvieron a punto de aprovechar una de ellas para adelantarse en el marcador: Gyökeres pasó el balón a Gabriel Martinelli, que remató con fuerza y estrelló el balón en el larguero (20'). El Bayer no se dejó impresionar y siguió resistiendo con fuerza. Kofane se hizo con el balón en el centro del ataque y puso en aprietos a la defensa de los Gunners. Los ingleses tampoco encontraron soluciones en ataque. Hasta el descanso, fue un partido muy igualado. Ibrahim Maza, del Bayer, disparó fuera por la izquierda en un contraataque (45+1).
Poco después del descanso, el Leverkusen se adelantó en el marcador: Andrich remató de cabeza un córner en el segundo palo y el Arsenal se vio por primera vez en desventaja en esta temporada de la máxima competición europea. Los Gunners intentaron responder, pero incluso sus temidas jugadas a balón parado se quedaron sin efecto al principio. Liderado por el gran Exequiel Palacios, el Bayer defendió con pasión su ventaja durante mucho tiempo, hasta que Havertz marcó.