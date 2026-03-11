El Arsenal es «quizás el mejor equipo de Europa» y «por supuesto, el gran favorito», había declarado el entrenador del Bayer, Kasper Hjulmand, antes del partido. Sin embargo, no quería esconderse con su equipo ante el líder de la Premier League: «Ya hemos jugado muy bien contra grandes equipos. Es fútbol. Todo es posible». Pero su equipo estuvo bajo presión desde el principio.

Andrich, en particular, parecía abrumado al principio. El capitán del Bayer cometió dos faltas sobre el delantero del Arsenal Viktor Gyökeres y recibió pronto una tarjeta amarilla y una última advertencia. Sin embargo, el Bayer entró algo mejor en el partido y Christian Kofane (7') tuvo la primera ocasión del encuentro. El Arsenal intentó controlar el juego, mientras que el Leverkusen se mantuvo compacto y esperó a las rápidas transiciones.

Los londinenses estuvieron a punto de aprovechar una de ellas para adelantarse en el marcador: Gyökeres pasó el balón a Gabriel Martinelli, que remató con fuerza y estrelló el balón en el larguero (20'). El Bayer no se dejó impresionar y siguió resistiendo con fuerza. Kofane se hizo con el balón en el centro del ataque y puso en aprietos a la defensa de los Gunners. Los ingleses tampoco encontraron soluciones en ataque. Hasta el descanso, fue un partido muy igualado. Ibrahim Maza, del Bayer, disparó fuera por la izquierda en un contraataque (45+1).

Poco después del descanso, el Leverkusen se adelantó en el marcador: Andrich remató de cabeza un córner en el segundo palo y el Arsenal se vio por primera vez en desventaja en esta temporada de la máxima competición europea. Los Gunners intentaron responder, pero incluso sus temidas jugadas a balón parado se quedaron sin efecto al principio. Liderado por el gran Exequiel Palacios, el Bayer defendió con pasión su ventaja durante mucho tiempo, hasta que Havertz marcó.