El Borussia Dortmund no podrá contar con el internacional Karim Adeyemi para el partido fuera de casa contra el TSG Hoffenheim. El delantero se perderá el encuentro del sábado en Sinsheim por problemas musculares. «No está en condiciones de jugar mañana», declaró el entrenador Niko Kovac en la rueda de prensa del viernes.
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Niko Kovac ofrece una prima especial por victoria en el BVB como incentivo adicional
Sigue sin estar disponibles el capitán Emre Can (rotura de ligamentos cruzados) y Felix Nmecha (rotura de ligamentos laterales). Para Can la temporada ya terminó, pero Kovac cree que Nmecha aún podrá jugar este curso. Se muestra «optimista» y «muy confiado», aunque «cauteloso», afirmó el técnico. Yan Couto regresa a la convocatoria tras recuperarse de sus problemas musculares.
El BVB tiene casi asegurada la segunda plaza, ocho puntos por encima del VfB Stuttgart. La clasificación para la Champions parece garantizada antes de la jornada 30, así que Kovac prepara medidas especiales para mantener la motivación del grupo.
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Kovac les dará a las estrellas del BVB un día libre extra si ganan
«He llegado a un acuerdo con los chicos», explicó. «Tienen un día libre a la semana, pero si ganan se ganan otro», dijo el croata. «Así se consigue que los jugadores se comprometan».
El fin de semana no funcionó: cayeron 0-1 ante el Bayer Leverkusen, su tercera derrota liguera. «Queremos seguir ganando. Y debemos ganar, porque no sería justo decir que la temporada acabó y lo damos todo por perdido. Aún tenemos muchos puntos en juego y podemos igualar algún récord del BVB; ese es nuestro objetivo», añadió.