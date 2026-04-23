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Nicolas Jackson volverá al Chelsea, pues el Bayern de Múnich no planea retenerlo pese a su buen rendimiento como suplente de Harry Kane
Es poco probable que la lucha de Kompany por Jackson tenga éxito
A pesar de su gran rendimiento en el Allianz Arena desde su llegada en septiembre de 2025, cedido por el Chelsea por 16,5 millones de euros, el futuro de Jackson en el Bayern de Múnich sigue incierto. Aunque ha brillado en el campo, la directiva bávara debate aún su fichaje definitivo. El principal escollo es el elevado coste de su fichaje definitivo, por lo que todo indica que podría marcharse al terminar la temporada.
Sin embargo, la dirección deportiva confía en él. Kompany valora sus cualidades y quiere retenerlo. El delantero, de 24 años, ha marcado nueve goles y dado cuatro asistencias pese a ser el suplente de Kane y a contar con minutos limitados en Bundesliga y copas.
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División interna sobre el futuro del delantero
Según Sky Alemania, Jackson podría dejar el Bayern este verano. Aunque su impacto en el vestuario y en los partidos ha sido positivo, no hay conversaciones para extender su cesión o ficharlo de forma definitiva. Esta incertidumbre afecta al delantero cuando la temporada llega a su recta final.
Directiva y Kompany valoran su profesionalidad y rendimiento, pero la relación coste-beneficio que analiza la directiva difiere de la visión del cuerpo técnico, por lo que todo indica a que su etapa en el club concluirá.
El regreso del Chelsea se vislumbra en el horizonte
Como las negociaciones no han avanzado, se espera que Jackson regrese al Chelsea tras esta temporada. El club londinense deberá definir su futuro: llegó en verano de 2023 procedente del Villarreal con un contrato hasta 2031. En Stamford Bridge ha jugado 81 partidos, marcado 30 goles y dado 12 asistencias, además de ganar la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Su rendimiento ha despertado el interés de otros clubes europeos.
Por ahora el Bayern de Múnich guarda silencio: no busca ni una nueva cesión ni un traspaso definitivo, lo que indica que podría dejarlo marchar pese a su aportación en la actual campaña.
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Buscamos un suplente a largo plazo para Kane.
El futuro de Jackson no altera la estrategia del Bayern. Aunque el club busca opciones de ataque, el senegalés ya aportó en una temporada histórica: título de Bundesliga y final de la DFB-Pokal. Ahora, mientras el equipo se prepara para la semifinal de alto riesgo contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, el delantero senegalés sigue siendo clave en la búsqueda del triplete. Aun así, la directiva sigue buscando una solución a largo plazo para el puesto detrás de Kane, mientras debate el perfil ideal para esa función.