El AC Milan no ejercerá la opción de compra sobre Fullkrug tras una temporada decepcionante en San Siro. El club tenía un acuerdo para ficharlo del West Ham United por unos 5 millones de euros, pero su bajo rendimiento ha llevado a buscar otras opciones, según Sky Sports.

El delantero de 33 años apenas jugó 20 partidos, fue titular en solo tres y marcó un gol en 647 minutos. Como el club busca opciones más dinámicas, el exjugador del Borussia Dortmund volverá a Londres.