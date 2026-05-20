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¡Nick Woltemade se queda! El Newcastle confía en que su fichaje más caro brille en su segunda temporada, con la confianza de Eddie Howe
Paciencia con el fichaje más caro de la historia
Según Telegraph Sport, el Newcastle retendrá a Woltemade al menos una temporada más, confiado en que rendirá mejor tras entender las exigencias de la Premier League. Tras su fichaje récord de 64 millones de libras procedente del Stuttgart el pasado agosto, el delantero tuvo pocas oportunidades de jugar y marcar durante el invierno. Su rápido desgaste se debió en parte a circunstancias ajenas a su voluntad: una lesión de Yoane Wissa le obligó a jugar todos los partidos. A menudo pareció superado por la velocidad y el juego físico de la liga, por lo que se le retiró del once cuando mostró signos de agotamiento, y un breve experimento como centrocampista también fracasó.
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Una historia de dos mitades
A pesar de un inicio prometedor en el Newcastle, con seis goles en sus primeras once participaciones, sus oportunidades se agotaron pronto. A una jornada del final, Woltemade solo ha realizado 13 tiros a puerta en la liga. Como nueve clásico, le faltaba la velocidad y agilidad requeridas para liderar la presión del equipo. Pese a su corpulencia, fallaba en el juego aéreo y no lograba rematar centros ni seguir el ritmo de los extremos. A domicilio se convirtió en un problema táctico: bajaba demasiado a recibir el balón y los rivales aprovechaban para ocupar el centro del campo.
Encontrar la estrategia adecuada
Sin embargo, Eddie Howe y su cuerpo técnico han obtenido buenos resultados al retrasar la posición de Woltemade en el ataque. La irrupción de Will Osula, que ha asumido con eficacia el papel que antes desempeñaba Alexander Isak, ha beneficiado a Woltemade. Desde su posición detrás del punta, brilló en el empate en casa del Nottingham Forest y en la victoria 3-1 sobre el West Ham el domingo. Ante los Hammers marcó su primer gol en la liga desde diciembre, mostrando inteligencia, técnica y gran capacidad de recuperación.
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Mantener una posición sólida en el mercado
La directiva del Newcastle, de acuerdo con el entrenador, ve al delantero como una inversión a largo plazo. Aunque Woltemade brille en el Mundial con Alemania y despierte interés, el club no cree que nadie pague los 64 millones de libras que costó. Además, es muy popular en el vestuario y entre la afición. Ha marcado 11 goles en 35 partidos esta temporada, y una pretemporada completa le ayudará a mostrar todo su potencial y justificar la inversión.