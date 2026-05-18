«Ni siquiera miré el tiro libre, tenía mucho miedo»: cuando el Bayern Múnich hundió al Schalke 04

El 19 de mayo de 2001, al Schalke 04 le faltaron 4 minutos y 38 segundos para ganar su primer título de Bundesliga. A las 17:16 terminó el partido contra el SpVgg Unterhaching (5-3) y el título parecía suyo. Miles de los 65 000 espectadores invaden el campo, los cohetes iluminan el cielo, Rudi Assauer levanta el puño y los jugadores se abrazan en el césped.

Entre ellos está Asamoah, de 22 años: «De pronto pensamos: “Somos campeones”». Pero, mientras algunos ya concedían entrevistas, el técnico Huub Stevens ordenó: «Todos al vestuario». «Yo fui de los últimos en entrar y ya tenía una cerveza en la mano», recuerda Asamoah. «Al cruzar la puerta noté un silencio extraño».

Todos miran la tele: en la pantalla gigante se ven las imágenes de Hamburgo y la tragedia avanza. El partido del Bayern en el HSV no ha acabado, pese a lo que creían. El árbitro Markus Merk pita falta indirecta al campeón tras el que quizá sea el pase atrás más famoso del fútbol.