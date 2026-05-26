Kane ganó la Bota de Oro europea 2025-26 al marcar 36 goles en 31 partidos de la Bundesliga. Su fenomenal rendimiento le reportó 72 puntos, 18 más que Haaland, autor de 27 tantos.

Al levantar el trofeo, Kane se une a Gerd Müller y Robert Lewandowski como los únicos jugadores del Bayern en ganar este premio dos veces. Ya lo había conseguido en la 2023-24 y volvió a demostrar una eficacia letal.