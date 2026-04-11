Ni los saques de esquina salvaron al «elefante cojo»... De Manchester City a Arsenal: ¡gracias por el título de la Premier League!

«El Elefante» se cayó del árbol: ni sus corners ni sus cambios le valieron, y tampoco sirvieron los consejos de Mikel Arteta a la afición de llevar comida al partido. Hoy, en la jornada 32 de la Premier League, Arsenal perdió 2-1 contra Bournemouth en el Emirates Stadium.

Recordemos el 14 de abril de 2024, cuando cayó 2-0 ante Aston Villa en el mismo escenario: la historia se repite.

Aunque el Manchester City allanó el camino, el Arsenal se resiste y se aleja del título.

No es que se resista por capricho, sino por falta de carácter y de piezas clave que le permitan alcanzar el título que persigue desde 2004.

La derrota de hoy no es el fin del mundo, sino el fin de la esperanza, porque Pep Guardiola aprovechará la oportunidad, como hizo en 2023 y 2024.

Guardiola ha hecho todo lo posible por Arteta: ha empatado con Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham y Nottingham Forest, e incluso ha perdido contra Manchester United en los últimos 12 partidos; y, aun así, ¡el español no logra aprovechar la oportunidad!

Ni siquiera los saques de esquina, en los que Arteta confiaba, le sirvieron de nada; el fútbol decidió castigarlo en el momento oportuno.



