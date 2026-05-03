Neymar se vio envuelto en un altercado físico con Robinho Jr. durante un entrenamiento del Santos

Según Globo Esporte, Neymar se enfadó el domingo en el entrenamiento en las instalaciones «Rei Pelé» tras ser regateado por Robinho Jr. El incidente ocurrió en la sesión de los jugadores que no jugaron el sábado contra el Palmeiras en la Serie A brasileña. Neymar le pidió al joven que «se lo tomara con calma» antes de, supuestamente, responderle con una zancadilla que lo tiró al suelo. Esto desencadenó una discusión y un altercado físico entre ambos.