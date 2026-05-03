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Neymar se vio envuelto en un altercado físico con Robinho Jr. durante un entrenamiento del Santos
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Enfrentamiento en el campo de entrenamiento del Santos
Según Globo Esporte, Neymar se enfadó el domingo en el entrenamiento en las instalaciones «Rei Pelé» tras ser regateado por Robinho Jr. El incidente ocurrió en la sesión de los jugadores que no jugaron el sábado contra el Palmeiras en la Serie A brasileña. Neymar le pidió al joven que «se lo tomara con calma» antes de, supuestamente, responderle con una zancadilla que lo tiró al suelo. Esto desencadenó una discusión y un altercado físico entre ambos.
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Cambios radicales entre bastidores
El Santos se ha negado a comentar, y el equipo de prensa de Neymar afirmó «no tener conocimiento sobre el tema» tras ser contactado por Globo Esporte. La situación ha generado revuelo y quejas de los representantes de Robinho Jr. ante la presidencia del club.
Disculpa y reconciliación
A pesar del enfrentamiento, Globo Esporte añade que Neymar se disculpó con el joven de 18 años, hijo de Robinho, aún en el centro de entrenamiento. Su relación, cercana como la de padrino y ahijado, se recuperó rápido. Ambos se habían perdido el derbi y entrenaban con el filial.
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¿Qué le depara el futuro a Neymar?
El Santos se prepara para enfrentar al Recoleta el martes en la Copa Sudamericana. El entrenador Cuca confirmó que Neymar estará en la convocatoria. El equipo brasileño confía en que el delantero canalice su intensidad en una buena actuación.