¡Neymar se queda fuera otra vez! Carlo Ancelotti deja fuera a la estrella del Santos para los amistosos contra Brasil y Croacia, pero insiste en que sus esperanzas de llegar al Mundial siguen vivas

Aunque el delantero ha dado muestras de su brillantez desde que volvió a la acción, la habilidad técnica por sí sola no basta para garantizarle un puesto en la alineación actual. El cuerpo técnico lo está siguiendo de cerca, pero considera que aún no ha alcanzado su mejor nivel tras una larga recuperación de una operación de rodilla. El exentrenador del Real Madrid explicó sus motivos tras la actuación de Neymar durante los 90 minutos contra el Corinthians el fin de semana, afirmando: «Se trata de una evaluación física. No es una evaluación técnica. Neymar con el balón es muy bueno. Para el cuerpo técnico, para mí, no está al 100 % de sus posibilidades. Tiene que trabajar para estar al 100 % de sus posibilidades. Esta es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico que ve y verá sus partidos en los próximos meses».