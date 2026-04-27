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Neymar se pierde el entrenamiento del Santos por una infección viral, un nuevo revés para su posible inclusión en la selección brasileña para el Mundial
Una infección viral deja fuera de juego a la estrella brasileña
El Santos confirmó que Neymar no participó en el entrenamiento del domingo en el CT Rei Pelé por enfermedad. Se esperaba que el jugador de 34 años se uniera a los compañeros que no viajaron para el partido de liga del sábado contra el Bahía, pero se mantuvo al margen mientras la plantilla se prepara para la Copa Sudamericana. El club emitió un comunicado para aclarar la situación tras las inquietudes sobre su paradero el domingo por la mañana. «Neymar Jr. presentó un cuadro viral el sábado por la noche, recibió tratamiento, respondió bien y permanece bajo observación del departamento médico del Santos», informó el club.
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Semana decisiva para el Peixe y Neymar
La enfermedad llega en el peor momento para el jugador y el club. El Santos se prepara para un decisivo partido de Copa Sudamericana ante San Lorenzo en Argentina, el martes. La participación de Neymar sigue en duda, pues lucha por recuperarse a tiempo para el viaje a Buenos Aires. El astro brasileño debía jugar junto a Gabigol, Willian Arao e Igor Vinícius, quienes tampoco enfrentaron a Bahía pero podrían ser convocados por el entrenador Cuca para el duelo en Argentina.
Las aspiraciones para el Mundial, en el punto de mira
Cada contratiempo de Neymar se analiza en clave de su futuro internacional. Con el Mundial cerca, el delantero afronta una intensa presión para demostrar su forma física. Faltar a los entrenamientos, aunque sea por enfermedad, altera el ritmo que necesita para convencer al cuerpo técnico de la selección. Aunque el club asegura que ha respondido bien al tratamiento, la imagen de otra ausencia alimenta la narrativa de una temporada irregular para el legendario número 10. Su plan sigue siendo reunirse con el resto de la plantilla del Santos en Buenos Aires el lunes, siempre que su estado de salud mejore en las próximas 24 horas.
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Próximas citas y recuperación
El plantel de Santos, tras jugar contra Bahía, entrenó en las instalaciones del Vitória, mientras que los titulares del sábado hicieron recuperación en el hotel. La vuelta de Neymar y el resto de las estrellas se considera vital para la Copa Sudamericana, donde visitarán el siempre hostil San Lorenzo. Después, el Santos afrontará un duro calendario: recibirá al Palmeiras en la Serie A el 2 de mayo y viajará a Paraguay para enfrentar al Recoleta el 5 de mayo.