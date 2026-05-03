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Neymar se perdió el derbi entre Santos y Palmeiras por una razón considerada “absurda”, mientras espera ser convocado para el Mundial de 2026
El enfrentamiento por el territorio
El Clásico entre Palmeiras y Santos del sábado acabó 1-1, pero lo más comentado fue la ausencia de Neymar. Aunque había jugado los 90 minutos a mitad de semana, el delantero se negó a actuar en el Allianz Parque por su regla de no jugar en césped artificial. Así, el veterano descansó y evitó una superficie que él mismo ha llamado «absurda» y peligrosa.
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Campaña a favor del césped artificial
Neymar lidera la campaña para prohibir los campos sintéticos en Brasil, pues considera que no pertenecen al fútbol de élite. Sobre sus lesiones y el estado del fútbol, afirmó: «Jugar en el Allianz es casi imposible para mí. El césped artificial es lo que más me molesta como jugador, más allá de mis lesiones.
«La dirección que está tomando el fútbol brasileño es preocupante. Es absurdo que tengamos que hablar de césped artificial en nuestros campos. Dado el tamaño y la importancia de nuestro fútbol, eso ni siquiera debería ser una opción».
Sueños de la Copa del Mundo
Neymar, máximo goleador de Brasil con 79 tantos, no juega con la Seleção desde la derrota 2-0 ante Uruguay en octubre de 2023. Bajo la dirección de Ancelotti, su presencia en la lista final sigue generando debate. En una entrevista con TyC Sports, el jugador de 34 años lo dejó claro: «Es en lo único en lo que piensa un jugador brasileño: estar allí, y espero poder estarlo».
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La audición final
Neymar tiene solo cuatro partidos para convencer a Ancelotti de que está listo antes de que se anuncie la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial el lunes 18 de mayo. Su calendario incluye un viaje a Recoleta para la Copa Sudamericana y luego duelos de liga ante Bragantino y una doble jornada clave frente a Coritiba. Como Brasil está en un grupo accesible con Marruecos, Haití y Escocia, el veterano debe mantener su forma para no ser el gran ausente de la lista definitiva.