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Neymar responde a los rumores sobre su fichaje por la MLS tras su última y frustrante actuación con el Santos
Los grandes de la MLS se interesan por la superestrella brasileña
Los rumores sobre el futuro de Neymar crecen: el FC Cincinnati quiere ficharlo para llevarlo a la MLS. Su padre ya prepara una reunión con la liga para negociar su llegada a Estados Unidos tras el Mundial 2026.
El veterano delantero regresó al Santos, el club de su infancia, en enero de 2025 y ha marcado 15 goles y dado siete asistencias en 38 partidos. Sin embargo, su contrato actual vence en diciembre, por lo que la posibilidad de un nuevo reto en Norteamérica planea sobre su segunda etapa en el equipo de la Serie A brasileña.
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Neymar rompe su silencio sobre su futuro
Tras el empate del Santos ante Recoleta, Neymar reconoció en la zona mixta que desconoce si se irá en el próximo mercado: «No lo sé. Tengo contrato con el Santos hasta fin de año y mi intención es cumplirlo».
Las tensiones llegan al límite en Vila Belmiro
El martes por la noche, en la Vila Belmiro, Neymar se enfrascó en un enfrentamiento con un aficionado que lo llamó «niño mimado». El delantero brasileño, autor del primer gol, respondió burlándose del aspecto del seguidor y defendiendo su ética de trabajo. Después comentó: «Solo me quejé, no discutí; le respondí por la forma en que me habló. Entiendo las críticas, pero cuando se vuelve personal, no lo acepto».
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Una temporada en una encrucijada
Con su contrato a punto de expirar y el interés de la MLS creciente, la prioridad de Neymar es mantenerse en forma para su posible cuarta Copa del Mundo. El mediapunta se sometió hace poco a una nueva operación en la rodilla para llegar en óptimas condiciones al torneo de Norteamérica, que podría ser su vitrina hacia Estados Unidos. Antes de eso, el Santos debe afrontar un complicado calendario, que arranca con la visita del Fluminense.