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Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

¡Neymar no está! Brasil viaja a EE. UU. sin su estrella lesionada, mientras se intensifica su tratamiento a medida que se acerca el Mundial

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Brazil vs Egipto
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Brasil afrontará el amistoso contra Egipto —su último ensayo antes del Mundial— sin Neymar, descartado para el viaje a Cleveland. La estrella del Santos permanecerá en la concentración recibiendo fisioterapia intensiva en una carrera contra el reloj.

  • Un talismán abandonado en Nueva Jersey

    Neymar no viajará a Cleveland con la selección brasileña para el amistoso del sábado contra Egipto. La CBF informó que el delantero se queda en Nueva Jersey para seguir su recuperación.

    La decisión permite que el jugador de 34 años siga un programa de recuperación especializado. El cuerpo médico prefiere “fisioterapia e intensificación de la recuperación física” antes que el desgaste del viaje, manteniendo a la estrella en un entorno controlado mientras se acerca el partido inaugural de la Seleção.

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    Una lesión en la pantorrilla mantiene a la estrella fuera de los terrenos de juego

    El exjugador del París Saint-Germain y del Barcelona lleva casi tres semanas sin jugar tras sufrir una distensión de grado dos en la pantorrilla. La lesión ocurrió durante la derrota del Santos 3-0 ante el Coritiba en el Neo Química Arena, y desde entonces no ha podido volver a los terrenos de juego ni con su club ni con la selección.

    La gravedad del desgarro obliga al cuerpo médico de la selección a actuar con precaución. Todo Brasil sigue su recuperación, y el equipo trabaja sin descanso para que el jugador más creativo esté listo para el gran torneo mundial de Norteamérica.

  • Ancelotti apoya a Neymar, que está lesionado

    Ancelotti confirmó que Neymar liderará a Brasil en el Mundial 2026, pese a la lesión en la pantorrilla que afectó su preparación. Antes del amistoso contra Panamá, afirmó: «Neymar estará con nosotros. Creemos que estará listo para el debut ante Marruecos o, como muy tarde, para el segundo partido contra Haití. Estos 26 jugadores estarán en el Mundial».

    Además de su recuperación física, Ancelotti se ha reunido con el jugador para definir aspectos tácticos de cara al torneo en Norteamérica. Aunque en Brasil se duda de su preparación, el exentrenador del Real Madrid asegura que Neymar está mentalmente listo para el desafío.


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    El camino hacia el primer partido del Mundial

    El amistoso contra Egipto esta semana es la última oportunidad de Ancelotti para afinar su esquema sin su creador de juego. Aunque el foco está en el partido de Cleveland, todos miran al MetLife Stadium, donde Brasil debutará en el Mundial ante Marruecos el 13 de junio.

    En su grupo, donde también está Haití, Brasil jugará el segundo partido el 19 de junio y cerrará la fase contra Escocia el 24. Aficionados y expertos aguardan noticias positivas de la enfermería, pues la idea de un Mundial sin Neymar sigue siendo un golpe para la selección sudamericana.

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