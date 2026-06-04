¡Neymar no está! Brasil viaja a EE. UU. sin su estrella lesionada, mientras se intensifica su tratamiento a medida que se acerca el Mundial

Neymar no viajará a Cleveland con la selección brasileña para el amistoso del sábado contra Egipto. La CBF informó que el delantero se queda en Nueva Jersey para seguir su recuperación.

La decisión permite que el jugador de 34 años siga un programa de recuperación especializado. El cuerpo médico prefiere “fisioterapia e intensificación de la recuperación física” antes que el desgaste del viaje, manteniendo a la estrella en un entorno controlado mientras se acerca el partido inaugural de la Seleção.