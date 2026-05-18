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Neymar muestra la chaqueta que le regaló Romeo, hijo de Sir David Beckham, mientras espera ser convocado para el Mundial 2026
El regalo de la familia Beckham desata el frenesí en las redes sociales
Neymar acaparó miradas en la zona mixta tras la derrota 3-0 del Santos ante el Coritiba en la Serie A brasileña el domingo. El delantero lució una llamativa chaqueta verde y amarilla que muchos interpretaron como un mensaje a la selección. Sin embargo, el jugador de 34 años aclaró que la prenda era un regalo de Romeo, hijo de la leyenda inglesa Beckham.
«Esta chaqueta fue un regalo de un amigo mío, Romeo Beckham, hijo de Beckham», explicó Neymar. «Incluso escribió algo sobre los Juegos Olímpicos aquí. Le dije que la iba a llevar puesta. Por eso, no era para enviar ningún tipo de mensaje».
Añadió: «Todos esperan la convocatoria de mañana. ¿Por qué no aprovecharla? Quiero estar allí; si no, seré solo un aficionado más animando a Brasil en el Mundial».
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Neymar admite que su «sueño» del Mundial sigue vivo
Aunque la chaqueta pudo ser un gesto entre amigos, las ambiciones de Neymar con la Seleção son claras. El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain ha superado una dura recuperación física y quiere liderar a su selección en 2026. Admitió que la idea de jugar otro Mundial lo motivó durante los últimos meses.
“Es mi sueño, siempre lo he dicho: quiero estar en el Mundial y he trabajado para ello”. Neymar, referente de Brasil desde hace más de una década y máximo goleador de la selección por encima de Pelé, mantiene viva la ilusión de una nación que vive por el fútbol.
Superar las dudas sobre las lesiones y los obstáculos físicos
El camino hacia el Mundial 2026 no ha sido fácil para Neymar, quien ha sufrido un constante escrutinio sobre su estado físico. Dado que se espera que Ancelotti priorice a los jugadores en plena forma, el delantero ha tenido que demostrar que aún puede competir al más alto nivel. La estrella expresó su frustración por los rumores sobre su recuperación, pero insistió en que por fin está recuperando su ritmo en el campo.
«Físicamente me siento muy bien; he mejorado en cada partido y di lo mejor de mí. Confieso que no fue fácil», declaró. También respondió a quienes dudaban de su compromiso: «Hubo años de trabajo duro, pero también mucha desinformación sobre mi estado. Es triste cómo la gente habla sin saber. He trabajado duro, en silencio, en casa, sufriendo por lo que decía la gente».
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El caos en los cambios agrava la situación del Santos
Neymar habló tras una tarde frustrante en la cancha, donde su ambición chocó con la decepción. Un error administrativo lo sacó del partido por equivocación, y el delantero se enfureció mientras el Santos caía 3-0 ante el Coritiba. Pese a las dificultades del club, Neymar confía en que su esfuerzo individual baste para llamar la atención de Ancelotti.
Y, dejando la decisión final en manos del entrenador italiano, Neymar concluyó: «Que mañana sea lo que Dios quiera. Pase lo que pase, Ancelotti convocará a los 26 mejores jugadores para esta batalla».