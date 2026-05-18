Neymar muestra la chaqueta que le regaló Romeo, hijo de Sir David Beckham, mientras espera ser convocado para el Mundial 2026

Neymar acaparó miradas en la zona mixta tras la derrota 3-0 del Santos ante el Coritiba en la Serie A brasileña el domingo. El delantero lució una llamativa chaqueta verde y amarilla que muchos interpretaron como un mensaje a la selección. Sin embargo, el jugador de 34 años aclaró que la prenda era un regalo de Romeo, hijo de la leyenda inglesa Beckham.

«Esta chaqueta fue un regalo de un amigo mío, Romeo Beckham, hijo de Beckham», explicó Neymar. «Incluso escribió algo sobre los Juegos Olímpicos aquí. Le dije que la iba a llevar puesta. Por eso, no era para enviar ningún tipo de mensaje».

Añadió: «Todos esperan la convocatoria de mañana. ¿Por qué no aprovecharla? Quiero estar allí; si no, seré solo un aficionado más animando a Brasil en el Mundial».







