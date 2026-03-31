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Neymar habla abiertamente de la «aplastante» presión que supone jugar en Brasil, al tiempo que elogia a su antiguo compañero en el PSG, Kylian Mbappé
El coste humano del maillot amarillo
Neymar, que actualmente sigue trabajando para recuperar su plena forma física, ha desvelado el agotamiento psicológico que ha marcado su carrera. El jugador, de 34 años, ha insinuado que el público brasileño suele despojarlo de su humanidad, viéndolo como un producto en lugar de como una persona. Esta sincera confesión llega en un momento decisivo para el delantero, que debe compaginar una segunda etapa de gran repercusión mediática en el Santos, el club de su infancia, con las exigencias físicas de un cuerpo que le ha fallado cada vez más en las últimas temporadas.
- AFP
Un llamamiento a la empatía
Neymar no se anduvo con rodeos al describir el ambiente que rodea a la Seleção, y destacó que la actitud «aplastante» de la afición y los medios de comunicación crea una atmósfera asfixiante incluso para los iconos más veteranos.
«Es un alto precio a pagar por ser jugador, es difícil, porque en Brasil es muy agotador», declaró Neymar, según cita Globo Esporte. «La gente realmente te aplasta. No entienden que eres una persona normal. Todo está bien: es duro; estoy increíblemente agradecido, pero me he ganado esto, pero soy un ser humano. Tengo los mismos sentimientos que vosotros, yo también sufro, siento dolor, me levanto de mal humor, lloro, me enfado, me alegro, es normal. ¿Por qué no puedo hacer cosas normales?».
Elogios para Mbappé
Aunque el delantero ha estado alejado de los terrenos de juego para trabajar su preparación física y pasar tiempo con su familia desde que quedó fuera de la última convocatoria de Brasil, sigue muy de cerca la actualidad internacional. Mientras veía el partido amistoso de Brasil contra Francia, que terminó con una victoria por 2-1 de Les Bleus, Neymar se tomó un momento para elogiar la calidad de su antiguo compañero en el París Saint-Germain, Mbappé, quien abrió el marcador.
Neymar fue grabado reaccionando ante la eficacia del astro del Real Madrid frente a la portería durante su sesión de recuperación. «Ahí, delante de la portería, él [Mbappé] no falla», comentó Neymar. A pesar de que el resultado fue desfavorable para la Seleção, Neymar sigue centrado en el panorama general a medida que se acerca el Mundial, y afirmó: «Se acerca el Mundial y todos tenemos que estar a tope, ¡vamos!».
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¿Y ahora qué?
El principal objetivo de Neymar ahora es ayudar al Santos a escalar posiciones en la clasificación de la Serie A brasileña, donde actualmente ocupa el puesto 16 tras sumar solo siete puntos en sus ocho primeros partidos de la temporada. Su próximo partido será contra el Remo-PA el jueves. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Neymar también se esforzará por alcanzar su mejor forma física para el torneo, ya que aspira a entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti.