Neymar estuvo por debajo de su nivel habitual en el empate ante el Coritiba, y el entrenador del Santos lo descartó de inmediato para el próximo partido

Cuca insiste en que Neymar no debe ser el único culpable de la actual mala racha del club. El equipo ha perdido tres de sus últimos seis partidos y cae al puesto 15 de la Serie A.

La frustración creció el miércoles con un 0-0 en casa ante el Coritiba en la ida de la quinta ronda de la Copa de Brasil. Neymar, que estrelló un libre directo en el larguero, no pudo llevar a su equipo a la victoria. Tras el partido, Cuca compartió la responsabilidad del resultado con toda la plantilla y el cuerpo técnico.