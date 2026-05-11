¡Neymar entra en la lista! Carlo Ancelotti lo incluye en la convocatoria provisional para el Mundial, mientras que Estevao se queda fuera por lesión

Según Globo, Neymar aparece en la lista preliminar enviada a la FIFA, una tendencia habitual durante el mandato de Ancelotti: figura en las convocatorias provisionales pero suele quedarse fuera de la definitiva. El jugador de 34 años trabaja sin descanso para demostrar su valía, aunque el seleccionador italiano ya advirtió que «solo convocará a quienes estén físicamente preparados» para competir al más alto nivel. Su presencia en la lista definitiva de 26 sigue siendo una incógnita, pero su inclusión simbólica ilusiona a una nación ávida de volver a verle en el escenario mundial.

El debate sobre su convocatoria ha llegado a las más altas esferas de Brasil, reflejando la presión sobre el cuerpo técnico. Ancelotti llegó a consultar al presidente Lula, quien cuestionó la motivación del jugador. Lula declaró: «Hablé con Ancelotti y me preguntó si debía convocarlo. Le respondí: “Si está en forma, tiene el fútbol. Lo que necesito saber es si realmente lo quiere». Si es así, entonces tiene que ser profesional. Puede fijarse en alguien como Cristiano Ronaldo, puede fijarse en [Lionel] Messi, y seguir yendo a la selección, porque aún no es mayor. Pero no puede esperar ir solo por su nombre. Tiene que ganárselo en el campo».