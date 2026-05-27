«Necesitamos a Thierry Henry»: Romelu Lukaku revela que los jugadores belgas querían que el exdelantero del Arsenal sustituyera a Roberto Martínez y critica a Domenico Tedesco

Lukaku reveló que, tras la renuncia de Martínez después del Mundial 2022, los veteranos de la selección belga apoyaban a Henry como sucesor. Aunque finalmente llegó Tedesco, el grupo valoraba a Henry, exjugador del Arsenal y asistente de los Diablos Rojos en 2018 y 2022.

Lukaku explicó que el plantel buscaba una figura que les exigiera y mantuviera los altos estándares de cuando Bélgica fue una de las mejores selecciones del mundo. «Lo hablamos en Catar, tras el empate contra Croacia [que nos eliminó]». Todos decían: “Henry es quien necesitamos”. Él nos haría responsables de nuestros errores. Cuando aspiras a lo más alto, no quieres que te acaricien el ego constantemente», declaró el delantero a La Dernière Heure.