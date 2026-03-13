Goal.com
Nathan De Cat GFX NXGNGOAL
Krishan Davis

Nathan De Cat: el imponente centrocampista adolescente del Anderlecht se prepara para un traspaso millonario mientras el Bayern de Múnich y otros clubes se interesan por él

Nathan De Cat es la próxima gran promesa de Bélgica, tanto en sentido figurado como literal. Con solo 17 años, este centrocampista ya mide 1,90 m y aún le queda mucho por crecer. La última joya surgida de la famosa cantera del Anderlecht, su altura no es la única razón por la que ha llamado la atención de algunos de los mejores clubes de Europa.

Siguiendo los pasos de Vincent Kompany, Romelu Lukaku y Youri Tielemans, todos ellos graduados de la academia del club, De Cat está brillando con el gigante belga en su primera temporada completa en la categoría senior, llamando la atención con una serie de actuaciones imperiosas en el centro del campo que contradicen su corta edad. Ha estado tan bien que bien podría estar luchando por un puesto en el avión que llevará a los Red Devils al próximo Mundial.

De hecho, este podría ser un verano muy importante para el adolescente, ya que está a punto de entrar en el último año de su contrato y, al no haber indicios de que se vaya a renovar, es probable que el Anderlecht se vea obligado a vender a su preciada joya por un precio reducido para evitar perderlo sin obtener nada a cambio dentro de 12 meses.

La campaña revelación de De Cat ha despertado mucho interés en el mercado de fichajes, incluso por parte de los grandes de la Bundesliga y la Premier League. He aquí por qué el centrocampista está generando tanto entusiasmo...

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    Donde todo comenzó

    Nacido en Vilvoorde, un suburbio de Bruselas, en el verano de 2008, fichar por el club más grande de la capital belga fue el siguiente paso lógico, ya que De Cat llamó la atención del Anderlecht a los 10 años, tras una temporada en el KV Mechelen, y pasó a formar parte del famoso sistema de cantera del club.

    De Cat progresó rápidamente en las filas del Paars-wit, ya que desde el principio se le consideró un jugador destinado al éxito. Antes de cumplir los 15 años, consiguió ascender a la categoría sub-18 y, poco después, en enero de 2024, dio un nuevo paso adelante al incorporarse al RSCA Futures, el equipo juvenil senior del Anderlecht que hace las veces de filial, con el que debutó como profesional.

    El centrocampista defensivo firmó un nuevo contrato en agosto de 2024 y fue ascendido oficialmente al primer equipo tras participar en la gira de pretemporada, aunque la mayor parte de sus minutos siguieron siendo con el RCSA Futures. Una sólida campaña 2024-25 en ese nivel, en la que De Cat fue a menudo capitán del equipo con 16 años, le allanó el camino para dar el salto al primer equipo al final de esa temporada, y desde entonces no ha mirado atrás.

  • El gran salto

    Aunque tuvo su primera experiencia en la categoría senior en una aparición de ocho minutos contra el Fenerbahçe de José Mourinho en la vueltade la ronda de play-off de la Europa League en febrero de 2025, con solo 16 años, siete meses y un día, De Cat tuvo que esperar pacientemente para tener oportunidades regulares en el primer equipo.

    Esas oportunidades llegaron finalmente en abril del año pasado, cuando se le dio la oportunidad de demostrar su valía durante los play-offs del campeonato de la Pro League belga, que determinan el ganador final. Con el Anderlecht fuera de los puestos de cabeza, el centrocampista disfrutó de minutos regulares como suplente a lo largo del torneo y hasta marcó su primer gol como senior contra el Royal Antwerp en mayo, recogiendo el balón dentro del área y enviándolo al fondo de la red con un remate raso e imparable.

    Fue una racha de partidos que resultó ser un trampolín para De Cat, quien, tras brillar con la selección belga sub-17 en el Campeonato de Europa del verano pasado, ha sido titular desde el principio en la temporada 2025-26, cumpliendo así sus promesas iniciales.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    ¿Cómo va todo?

    De Cat ha aprovechado su oportunidad como jugador del primer equipo; marcó su debut como senior con una asistencia en una actuación individual dinámica y dominante contra el Westerlo en la jornada inaugural de la temporada, en la que parecía estar absolutamente en todas partes, registrando nueve recuperaciones de balón e incluso consiguiendo su propio resumen de jugadas destacadas por parte de la cadena DAZN. Con solo 17 años, se ha convertido en un titular prácticamente garantizado en las semanas y meses posteriores.

    Su primer gol de la temporada llegó en octubre, con un espectacular disparo lejano contra el Sint-Truidense, en el que De Cat encontró la escuadra desde 25 metros tras esquivar hábilmente a dos defensas. En noviembre, el joven ganó el premio al Jugador del Mes de la Pro League tras brillar en la racha de cuatro victorias consecutivas del Anderlecht, incluida una influyente actuación contra su rival, el Club Brugge, en la que desempeñó un papel clave en el gol de la victoria.

    De Cat fue nombrado Joven Jugador del Año de Bélgica en medio de un invierno difícil para su club, que se saldó con la destitución del entrenador Besnik Hasi en febrero tras una racha de cinco partidos sin ganar. Desde entonces, ha sido fundamental para la recuperación del equipo, contribuyendo con cuatro goles en otros tantos partidos desde una posición más adelantada, además de ofrecer una actuación decisiva en la vuelta de las semifinales de la Copa de Bélgica, en la que volvió a atormentar al Antwerp con un volea milimétrica.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    Puntos fuertes más destacados

    Aunque De Cat ya mide 1,90 m y aún le quedan muchos años para crecer, su altura no es necesariamente su mayor atributo. Es cierto que su complexión esbelta le permite deslizarse por el césped y esquivar a los defensas con relativa facilidad, pero además combina eso con inteligencia en el juego, compostura y agresividad en los desafíos. Su mentalidad de élite también le será muy útil. «Mi única preocupación es mejorar cada día, subir siempre el listón», declaró a Nieuwsblad en enero.

    La decisión del nuevo entrenador, Jeremy Taravel, de subirlo más arriba en el campo parece ser un golpe maestro, ya que maximiza la visión, los pases y la fuerza con el balón de De Cat en una posición más adelantada, además de convertirlo en una amenaza para la portería contraria. En declaraciones a DAZN sobre su mejora en el rendimiento, el joven dijo: «No creo que exista la coincidencia. La diferencia es que él [Taravel] me da más libertad. Sabe quién puede manejarlo y quién no. Creo que ha sido importante».

    El hecho de que el adolescente esté demostrando que puede jugar prácticamente en cualquier posición del centro del campo podría añadir otro cero a su precio. A pesar de su corta edad, ya parece un centrocampista casi completo, y es difícil encontrar a alguien con el talento técnico del belga a su edad.

  • SOCCER JPL D22 RSC ANDERLECHT VS FCV DENDER EHAFP

    Margen de mejora

    Cada vez está más claro que el juego de De Cat no tiene muchos puntos débiles, pero dada su edad, es comprensible que aún le falte un poco de experiencia en algunos aspectos. Todavía está aprendiendo a sacar partido a su imponente físico, lo que hace que a veces se vea superado por rivales más experimentados. Tampoco es tan peligroso en el juego aéreo como debería, aunque ese no es necesariamente su trabajo.

    Las estadísticas ofensivas del centrocampista han mejorado claramente últimamente, pero también trabajará duro en sus disparos y remates en los entrenamientos para llevar ese aspecto de su juego ofensivo al siguiente nivel. La disciplina también es un tema a tener en cuenta: De Cat ya ha cumplido una sanción por acumular demasiadas tarjetas amarillas esta temporada.

  • rice(C)Getty images

    ¿El próximo... Declan Rice?

    Cuando ves a De Cat en plena acción, devorando terreno mientras recorre el campo con su melena al viento, hay un jugador en particular que te viene a la mente. Al igual que el joven belga, Declan Rice comenzó como centrocampista defensivo en el West Ham antes de convertirse en algo mucho más y continuar esa evolución en el Arsenal, donde ahora es un incansable número 8 bajo las órdenes de Mikel Arteta.

    La transición de De Cat a un papel más aventurero podría haber ocurrido mucho antes en su carrera, pero sigue habiendo muchas similitudes entre la forma de actuar de ambos centrocampistas. Rice es solo unos centímetros más bajo que su homólogo y se ha convertido en un hábil portador del balón gracias a su larga zancada, que le permite cubrir mucho terreno, al tiempo que presume de su capacidad para repartir pases y entrar en el juego cuando la situación lo requiere. Al igual que De Cat, el internacional inglés se ha convertido en una amenaza más para la portería contraria y en una fuerza creativa, sobre todo a través de sus jugadas a balón parado.

    Da la casualidad de que Rice es un jugador al que De Cat admira. «Mis modelos a seguir son Declan Rice, del Arsenal, y Rodri, del Manchester City», declaró recientemente a Nieuwsblad. «Para alcanzar ese nivel, tengo que trabajar duro».

    Rice es sin duda el referente de lo que el adolescente puede llegar a ser, aunque se podría argumentar que ya es superior desde el punto de vista técnico. Sus pretendientes sin duda verán ese potencial.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-WAREGEM-ANDERLECHTAFP

    ¿Qué viene después?

    El momento en que se produce el meteórico ascenso de De Cat será agridulce para el Anderlecht. Aunque estarán encantados de contar con él para intentar asegurarse la clasificación europea para la próxima temporada, el contrato que firmó en 2024 solo le queda un año de vigencia y, según se informa, el jugador no parece muy interesado en renovarlo, ya que el Paars-wit no ha logrado satisfacer sus expectativas económicas hasta ahora, y son sus padres quienes se encargan de las negociaciones.

    Inevitablemente, el centrocampista ha generado muchos rumores sobre su traspaso tras su aparición en Bruselas. Los gigantes de la Bundesliga Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen han mostrado interés en el jugador de 17 años, al igual que el Tottenham, el Aston Villa y el Everton de la Premier League. Dado el riesgo de perderlo gratis dentro de 12 meses, se dice que el Anderlecht aceptaría tan solo 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/35 millones de dólares) para desprenderse este verano de la última joya de su cantera, aunque eso seguiría representando una venta récord para el club.

    En declaraciones a DAZN a principios de marzo, las palabras de De Cat no hicieron más que avivar los rumores. «Las cosas pueden cambiar rápidamente en el fútbol», dijo cuando se le preguntó sobre un posible traspaso en verano. «No voy a comentar nada al respecto. Sabes que nunca daré una respuesta a eso. Y, sinceramente, yo mismo aún no lo sé».

    A corto plazo, De Cat tiene como objetivo una improbable convocatoria para la selección belga que disputará el Mundial, a pesar de que aún no ha sido convocado para la selección absoluta. Teniendo en cuenta su trayectoria actual, no se puede descartar.

    «Queda por ver cómo se desarrolla el resto de la temporada, pero sé que hay muchos jugadores con carreras más prometedoras que la mía», afirmó. «Si el seleccionador nacional me llama, no diré que no, pero no tiene por qué ser necesariamente en este Mundial. Estaría muy contento si no llegara a estar allí, pero estaría bien».

