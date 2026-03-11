Goal.com
Nápoles, ¿qué futuro le espera a Conte? Contrato, salario, rumores sobre la renovación y movimientos en el mercado

Los azzurri continúan la lucha por la Champions bajo la dirección de Conte: lo que se filtra sobre el futuro del técnico.

El Nápoles continúa su carrera para asegurar la clasificación para la próxima Liga de Campeones de la UEFA, con una pregunta: ¿seguirá Antonio Conte al frente de los azzurri en 2026/27?

Desde el comienzo de la temporada se suceden los rumores y las preguntas sobre el futuro del técnico de Lecce, teniendo en cuenta también algunas turbulencias vividas en los últimos doce meses en Castel Volturno.

Al final del mercado de invierno de 2025, por ejemplo, con la venta y la falta de sustitución de Khvicha Kvaratskhelia en plena lucha por el Scudetto con el Inter. Una especie de breve distanciamiento entre Conte y Aurelio De Laurentiis que había alimentado, la pasada primavera, algunos rumores sobre un posible regreso a la Juventus, luego desmentidos por todo el entorno azzurro. Compacto, como se ha vuelto a compactar tras el momento de flexión a principios del pasado mes de noviembre, puesto de manifiesto por el desahogo tras la derrota en Bolonia («Estoy preocupado, no quiero acompañar a un muerto»).

Pero, ¿cómo están las cosas hoy? Qué se filtra sobre el futuro de Conte.

  • ¿CONTE SE QUEDA EN NÁPOLES?

    La primera pregunta es clara: ¿seguirá Conte siendo el entrenador del Nápoles la próxima temporada?

    A día de hoy, la respuesta es sí. No hay nubes en el horizonte en lo que respecta al futuro del técnico, según ha informado también Repubblica, que destaca que la relación con el equipo es extraordinaria y se ha consolidado tras las dificultades vividas en estos meses.

    Y la clasificación para la próxima Champions League podría ser la pieza final para disipar cualquier duda residual.

  • EL CONTRATO DE CONTE: NO HAY CLÁUSULAS

    La intención de Conte es respetar el contrato de tres años firmado en 2024 que lo vincula al Nápoles hasta el final de la próxima temporada, es decir, hasta el 30 de junio de 2027.

    Y un detalle del acuerdo con los azzurri alimenta este escenario: según informa Il Mattino, no hay cláusulas de rescisión que puedan liberar unilateralmente a Conte, que tiene la intención de continuar hasta la expiración natural del contrato.

  • EL SALARIO DE CONTE Y LA HIPÓTESIS DE RENOVACIÓN

    Sin embargo, no está claro si Conte podrá prolongar aún más su estancia en Nápoles.

    El técnico de Lecce es el entrenador mejor pagado de la actual Serie A, con un salario neto de 8 millones de euros por temporada, y a finales de 2025 se rumoreaba sobre una posible prórroga del contrato por otras dos temporadas, lo que llevaría la fecha de vencimiento a junio de 2029.

    Sin embargo, hasta la fecha no se han registrado más avances concretos en cuanto a la renovación, un tema que podría ser objeto de debate cuando, al final de la temporada, Conte y el club se reúnan para hacer balance de la temporada y planificar la campaña 2026/27.

  • LOS PRÓXIMOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO

    Un factor muy importante será el relacionado con el mercado, el mismo que hace poco más de un año causó fricciones para Kvara y que el verano pasado regaló a Kevin De Bruyne en una faraónica sesión de más de 100 millones.

    La clasificación para la próxima Champions League, un objetivo que no se puede fallar, garantizará ingresos y fondos para Giovanni Manna, que ya está trabajando para planificar los próximos movimientos para retocar la plantilla en todas las posiciones, teniendo en cuenta algunas limitaciones económicas y estratégicas dentro de las cuales operar.

    Un futuro que se basará en la confirmación de Rasmus Hojlund y Alisson Santos, hacia la recompra por un total de 60 millones, con el objetivo de asegurar a Scott McTominay con la renovación. A continuación, se evaluarán los perfiles entrantes, se examinarán las salidas y se tendrán en cuenta las indicaciones y necesidades del entrenador.

    Conte y el Nápoles mantienen una relación sólida y la confirmación de un tercer año juntos es el escenario más probable en este momento.

