Nápoles-Milán: podría prohibirse el desplazamiento de los aficionados rossoneri; la decisión la tomará el CASMS

La decisión se produce tras las notificaciones de la Jefatura de Policía de Nápoles, que ha solicitado más información antes de autorizar la venta de entradas en el sector de visitantes. Mientras tanto, el Observatorio ha instado a la Liga Serie A a no iniciar la venta de entradas destinadas a los seguidores rossoneri. Ahora serán el CASMS y la Prefectura los que establezcan posibles restricciones, incluida la posibilidad de que los aficionados del Milan residentes en Lombardía no puedan seguir al equipo en su desplazamiento al Maradona. Se espera una decisión en los próximos días.







