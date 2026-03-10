Nápoles, mala suerte para Vergara: hay lesión, adiós al sueño Italia hacia los playoffs. Cuándo volverá y cuántos partidos se perderá

Otro revés importante para el Nápoles de Antonio Conte, que tendrá que prescindir de una pieza clave en el centro del campo de cara a los próximos compromisos ligueros.

Se trata de Antonio Vergara, que se lesionó tras el partido de la Serie A contra el Torino: el joven jugador del equipo napolitano se ha sometido en las últimas horas a todas las pruebas habituales que se realizan tras una lesión y los resultados obtenidos por el club azul no han sido satisfactorios.

De hecho, las pruebas han revelado y puesto de manifiesto la presencia de una lesión por distensión en la fascia plantar del pie izquierdo de Vergara: el futbolista, nacido en 2003, tendrá que permanecer fuera de los terrenos de juego durante varias semanas, intentando volver tras el parón por los partidos internacionales.

Se desvanece así el sueño de vestir la camiseta de la selección de Gattuso de cara a la repesca para el Mundial contra Irlanda del Norte.