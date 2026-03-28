Mario Giuffredi, agente, entre otros, de Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano y Antonio Vergara,ha hablado sobre el estado físico de sus representados que juegan en el Nápoles en Stile TV, durante el programa «Salite sulla giostra». Di Lorenzo y Vergara se están recuperando de sus respectivas lesiones, mientras que Politano se encuentra concentrado con la selección nacional y fue uno de los mejores contra Irlanda del Norte.
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Nápoles, Giuffredi: «Esto es cuándo volverán Di Lorenzo y Vergara. Politano no estaba dispuesto a sacrificarse en el Inter»
¿CUÁNDO VUELVE DI LORENZO?
«No creo que vaya a Bosnia porque está siguiendo un tratamiento por la lesión. Para estar en Bérgamo, salió por la tarde y regresó a las 6 a Nápoles. Hoy no puede saltarse ninguna sesión de tratamiento porque se acerca su regreso. Espero que pueda llegar la última semana de abril».
POLITANO
«En el Inter no estaba mentalmente preparado para el sacrificio que exige su puesto. Hoy, con la experiencia adquirida, sí lo está, y a Conte le ha resultado más fácil incorporarlo a esa posición. A veces, cuando los futbolistas desempeñan un papel que no es el suyo, no están mentalmente preparados y no se sienten a gusto. Aceptó jugar como extremo y lo lleva haciendo desde hace años a un gran nivel. Con Irlanda del Norte fue uno de los mejores en el campo junto a Tonali. Cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve».
Vergara
«Debería estar disponible para los dos o tres últimos partidos. Ha sufrido una lesión molesta: se espera que vuelva entre finales de abril y principios de mayo para terminar la liga. ¿Renovación? Se ha impuesto con una fuerza que rara vez se ve en un debutante. Todos los clubes que lo han visto se han dado cuenta de su importancia. Al final de la liga hablaremos con el club para actuar en beneficio de todos».