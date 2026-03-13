El director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, ha hablado con Mediaset y Sky Sport, centrándose en temas relacionados con el mercado de fichajes y las renovaciones. Estas son sus palabras, recogidas por Tuttonapoli.
Traducido por
Nápoles, el director deportivo Manna: «Conte se queda, McTominay renueva. Alisson, Santos y Hojlund, confirmados»
CUENTO
«Es decisivo, un salvavidas. Este año, en otras circunstancias, no estaríamos aquí hablando de un Nápoles que lucha por la Champions. Puede que esta temporada difícil pase desapercibida, pero el trabajo del equipo le ha dado valor. ¿El futuro? Es normal, siempre se planifica; nos conocemos desde hace dos años, y el trabajo que se ha hecho es increíble y positivo. En otras circunstancias no estaríamos terceros en la clasificación y no habríamos ganado una Supercopa, estaríamos hablando de otra cosa, así que miramos al futuro con tranquilidad y serenidad».
ASCENDER DE CATEGORÍA
«Cuando hemos tenido a todos los jugadores disponibles, siempre hemos estado primeros o segundos, y eso nos da confianza. En este momento pensamos en consolidar nuestra posición, no en las que están por delante. Queremos sumar puntos para mantener la ventaja sobre los que nos siguen. Es necesario».
RENOVACIÓN DE MCTOMINAY
«Scott es un jugador importante que ha dicho que se ve en Nápoles durante mucho tiempo. Tenemos un contrato de dos años, ambos estamos contentos y no queremos que esto se convierta en un tema recurrente en el futuro. Veremos qué pasa en los próximos meses, pero él no ha expresado ningún deseo de marcharse y nosotros estamos contentos. Scott es un futbolista importante, está contento de estar en Nápoles, creo que lo demuestra cuando juega y cuando disfruta de la ciudad. Todavía le quedan dos años de contrato, tenemos una relación extremadamente clara y franca con él. Estamos hablando, no es un tema de actualidad. Sabemos la importancia de Scott; a día de hoy no hemos recibido ofertas, también porque el jugador nunca ha manifestado su deseo de cambiar de aires».
RESCISIÓN DEL CONTRATO DE ALISSON SANTOS
«En este momento, Alisson nos está echando una gran mano y está marcando la diferencia; lo fichamos porque tenía las cualidades que necesitábamos. Creemos que puede ser clave para nuestro futuro, pero dependerá de él y de su rendimiento. El impacto de Alisson ha sido positivo porque es un chico con mucha humildad, energía y ganas de trabajar. En cuanto a la opción de compra, hay un derecho que ya está definido, así que no hay que hacer nada».
RESCISIÓN DE HOJLUND
«Hojlund ha sido decisivo; incluso cuando ha marcado menos goles, siempre ha trabajado por el equipo. Tenemos una cláusula de compra obligatoria en caso de clasificarnos para la Liga de Campeones, pero no creo que, si eso no llegara a suceder, su futuro esté lejos del Nápoles».
RENOVACIÓN ANGUSIANTE
«Frank acaba de volver, estamos tranquilos y le queda un año más de contrato. Somos sinceros con él y él lo es con nosotros; en este momento no tiene sentido plantearse estas cuestiones».
RENOVACIÓN DE RRAHMANI
«Con Rrahmani la situación es diferente, hemos hablado y estamos en buen camino. Es un jugador que, al igual que Frank, ha aportado muchísimo al Nápoles».