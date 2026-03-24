Nápoles, buenas noticias: Lukaku renuncia a la selección belga. Quiere centrarse en sus entrenamientos

Llegan buenas noticias para el Nápoles, directamente desde la concentración de la selección belga.

Según informa directamente la Federación de los Diablos Rojos en su perfil oficial de X, Romelu Lukaku ha decidido renunciar a la selección y a los próximos partidos amistosos contra Estados Unidos y México.

El motivo es recuperar al máximo su forma física y optimizar su condición. Una buena noticia para el equipo de Antonio Conte, que quiere contar con su número 9 en un final de temporada que se presenta importante para consolidar la clasificación para la próxima Liga de Campeones y seguir soñando con la remontada en la lucha por el Scudetto frente al Inter.