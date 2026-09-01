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«¡Nadie te quiere!». Un icono del Chelsea le dice a Enzo Fernandez que deje Stamford Bridge de inmediato en medio de los vínculos con el Manchester City
Enzo, de baja mientras el Manchester City acecha
El internacional argentino de 25 años se quedó fuera de la convocatoria de Alonso por segundo partido consecutivo durante la derrota del Chelsea por 4-3 ante el Brighton, después de haberse perdido ya el duelo de la Carabao Cup de entre semana contra el Luton.
El Manchester City está ahora totalmente centrado en cerrar el fichaje de Fernandez después de que el Liverpool rechazara una propuesta de 80 millones de libras por Cody Gakpo, según The Athletic, y el centrocampista habría llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el equipo de Enzo Maresca. El Chelsea valora al campeón del mundo en más de 120 millones de libras y está persiguiendo activamente a Lamine Camara, del Mónaco, como posible sustituto.
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Leboeuf le dice a Enzo: «Es hora de irse»
Leboeuf ha insistido en que vender a Fernandez es la mejor solución para todas las partes implicadas. En declaraciones a ESPN, el campeón del mundo de 1998 instó al club a dejar salir al jugador de inmediato.
«Enzo Fernandez, creo que ya se ha ido», declaró Leboeuf. «Tenemos el caso de Julian Alvarez. Un club puede pelear e intentar retener a un jugador, pero si el jugador quiere irse, tiene que irse porque no hay forma de que esté plenamente en forma, ni tampoco psicológicamente preparado, para dar el 100 %.
«Creo que nadie quiere que Enzo Fernandez se quede. Ha llegado el momento de que se vaya porque decidió irse, porque lo demostró la temporada pasada con su comentario de que quiere marcharse. Así que, adiós. Buena suerte.»
Leboeuf también habló del portero Robert Sanchez, que fue apartado tras errores muy señalados ante el Fulham, dejando su sitio al nuevo fichaje Emiliano Martinez. «Todo el mundo hizo una valoración sobre Robert Sanchez después de lo que pasó en el último partido que jugó y del gol que encajó», añadió Leboeuf. «Fue una especie de emergencia y por eso fichó Emiliano Martinez. Firmó por la mañana y jugó por la tarde.
«Es justo, eso es lo que es. Vivimos en un mundo de competencia y tienes que aceptar esa competencia. Hace tiempo que advertimos a todo el mundo sobre la regularidad de Robert Sanchez y por eso tomaron esa decisión, y muy rápido.» El guardameta español está ahora fuertemente vinculado con el Como de Cesc Fabregas.
Alonso se prepara para todos los escenarios
Alonso admitió que Fernandez podría salir antes del cierre del mercado del martes, y subrayó que las decisiones sobre la elección de la plantilla se han tomado pensando en el mejor interés del club.
«Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión [de dejar fuera a Fernandez] contra el Luton y hoy», explicó Alonso a los periodistas tras la victoria ante el Brighton. «Cualquier cosa que pase antes del martes por la noche, tenemos que ser conscientes de cómo puede evolucionar. No estamos seguros, nos estamos preparando para todos los escenarios».
Alonso sigue confiando en la profundidad de su equipo al margen del drama de última hora en el mercado de fichajes, y añadió: «Estoy seguro de que, pase lo que pase desde el miércoles, tendremos una plantilla lo bastante buena como para competir en todos los partidos de la Premier League».
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Se avecina un duelo de alto riesgo con el Arsenal
Con menos de 24 horas por delante en el mercado de fichajes de verano, el Chelsea afronta un frenético empujón final para cerrar las salidas y asegurarse a Camara como sustituto. El club londinense debe resolver rápidamente los futuros de Fernandez y Sanchez mientras se prepara para viajar el próximo domingo al campo del Arsenal, favorito al título y vigente campeón.
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