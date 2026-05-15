«Ya nadie puede convencerme: ni Uli Hoeneß, ni Herbert Hainer, ni Josep Bartomeu (expresidente del FC Barcelona)», afirmó el hombre de 76 años en una entrevista con el SZ. «Lo he pasado de maravilla».
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«Nadie puede convencerme, ni Uli Hoeneß ni Herbert Hainer»: el entrenador campeón rechaza las insinuaciones, pero quiere seguir en el FC Bayern
Antes de retirarse, Pesic dirigirá este fin de semana al campeón FC Bayern en su última fase final de la Bundesliga de baloncesto (BBL). En diciembre reemplazó al campeón del mundo Gordon Herbert. Asegura que fue acertado regresar tras su primer mandato (2012-2016): «de lo contrario, siempre me habría preguntado si no debería haberlo hecho». En la lucha por el título, el Bayern es favorito, «pero tras la experiencia que hemos acumulado, digo: va a ser muy difícil», afirma Pesic.
A su edad, puede seguir en el cargo gracias a unas rutinas fijas. «En el avión leo y desconecto; al llegar, duermo. Después vienen el entrenamiento, la reunión, el partido y, de nuevo, el hotel. Todo es rutina», explica. Además, «voy al gimnasio dos o tres veces por semana y monto en bicicleta».
Pesic quiere seguir en el club, pero en otro rol.
Pesic, serbio de nacimiento, lleva más de 40 años en los banquillos y afirma que el deporte ha cambiado mucho. «Hoy los entrenadores tenemos menos poder. Su influencia es menor, muchos quieren participar en el éxito del club. Te alaban rápido, pero también te apartan con la misma rapidez. El deporte de élite es ahora más espectáculo y negocio, sobre todo en Estados Unidos».
Quiere seguir vinculado al club en otra función. «Ya he hablado con el presidente del Bayern, Herbert Hainer; creo que encontraremos una tarea para mí», concluye Pesic.