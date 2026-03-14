El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha calificado de mala la actuación del árbitro Christian Dingert tras el empate 1-1 del FCB ante el Bayer Leverkusen. En concreto, dos jugadas polémicas provocaron un gran enfado en el campeón histórico.
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«Nadie en el estadio sabe por qué le sacan una tarjeta amarilla-roja»: el FC Bayern de Múnich critica al árbitro Christian Dingert por unas jugadas polémicas relacionadas con Luis Díaz y Harry Kane
«Estoy increíblemente orgulloso de la fortaleza mental de los chicos. Hoy ha sido un partido muy movido y ha habido muchas jugadas decisivas sobre las que probablemente haya opiniones divergentes», comenzó diciendo Kompany tras el partido en una entrevista con DAZN.
El Bayern tuvo que jugar en inferioridad numérica antes del descanso tras la tarjeta roja a Nicolas Jackson (minuto 42). El líder de la tabla disputó la fase final incluso con solo nueve jugadores, ya que Luis Díaz vio su segunda tarjeta amarilla de Dingert por una supuesta simulación y, con doble amarilla, también tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo (minuto 84).
Mientras que Kompany admitió que «no hay discusión» sobre la expulsión de Jackson tras su dura entrada contra Martin Terrier, la expulsión de Díaz le molestó aún más. Esta fue «la peor», protestó el entrenador del Bayern. «Nadie en el estadio sabe por qué le sacan la doble amarilla».
Díaz había regateado al portero del Leverkusen, Janis Blaswich, en el área, se había internado y había caído al suelo. Dado que Blaswich retrocedió visiblemente y el colombiano buscó claramente el contacto, la decisión de no pitar penalti fue sin duda correcta. Kompany también lo vio así, pero habría deseado más tacto por parte de Dingert y, al menos, que no se le expulsara.
«Se levanta enseguida. Ni siquiera intentó sacar un penalti. Se tiró al suelo, hubo contacto, pero se levanta enseguida y, aun así, le sacan tarjeta amarilla y luego doble amarilla. Duele, ahora también está sancionado para el próximo partido», se lamentó Kompany. «Que alguien me explique por qué eso es tarjeta amarilla en esta fase».
- AFP
La tarjeta amarilla-roja a Luis Díaz caldeó los ánimos en el Bayern de Múnich: «Nunca en mi vida me he tirado»
Tras el pitido final, Kompany, visiblemente enfadado, buscó el contacto con Dingert aún sobre el terreno de juego. «Siempre le doy la mano», se defendió ante las especulaciones de que le habría negado el apretón de manos al árbitro. «En mi opinión, hoy el árbitro ha tenido una mala actuación, pero eso no cambia en nada el respeto que le tengo. Son cosas que pueden pasar».
Por su parte, el centrocampista Joshua Kimmich y el defensa central Jonathan Tah también se mostraron indignados por la tarjeta amarilla-roja a Díaz. «Cuando veo las imágenes, simplemente hay un contacto, eso no se puede negar. Cuando estás en esa situación, esperas un poco a que haya contacto; claro que se tira un poco pronto, por eso tampoco digo que sea penalti», comentó Kimmich, y añadió: «Aun así, le golpean tarde, se cae al suelo y se levanta enseguida. No quiero defender aquí que sea penalti, pero eso no es en absoluto una simulación».
Mientras Kompany se saltó la rueda de prensa obligatoria tras el partido, porque la comitiva del Bayern ya estaba de vuelta, Dingert admitió más tarde haber expulsado a Díaz por error: «Que yo lo vea de otra manera a posteriori está claro, por supuesto», dijo el árbitro en Sky.
Al igual que Kimmich, Tah valoró la jugada en Sky: «Sí, se cae y también le tocan un poco. Pero se levanta inmediatamente, no hace teatro, ni monta un espectáculo. Por eso me pregunto por qué se decide que fue una simulación y se reacciona como si hubiera montado un espectáculo», afirmó el internacional alemán, cuyo supuesto gol del empate en la primera parte fue anulado por el VAR porque el balón le dio en el brazo.
«El balón me golpea en el codo. Parece que fue mano, por lo que no puede contar», admitió Tah con sensatez. Sin embargo, Kompany opinaba lo contrario y no entendía por qué se había anulado el gol. Aunque entendía que el árbitro debía seguir la regla de que un gol no cuenta si hay mano inmediatamente antes. Pero: «¿Qué se supone que debe hacer Jonathan Tah? No hace nada a propósito y tiene el brazo pegado al cuerpo», afirmó Kompany.
El gol anulado a Harry Kane también molesta al Bayern: «Para mí, no es mano»
Sin embargo, lo que realmente encendió los ánimos fue el segundo gol anulado al Bayern esa tarde de sábado. A la hora de juego, Harry Kane, que acababa de salir al campo, bloqueó con el codo un lanzamiento lejano de Blaswich y el balón llegó a Díaz en el área del Leverkusen, ya que el defensa del Leverkusen, Jarell Quansah, actuó con demasiada vacilación. A continuación, Díaz pasó el balón en horizontal a Kane, quien marcó el supuesto empate.
Sin embargo, también en esta ocasión intervino el VAR y Dingert anuló el gol por una supuesta mano de Kane. Una decisión igualmente muy controvertida, ya que Kane tenía el brazo pegado al cuerpo y el inglés no tocó el balón con el brazo de forma intencionada en ningún momento.
«Para mí, eso no es mano», subrayó Tah. «Se gira, el brazo no está lejos del cuerpo. Por eso, para mí no es mano, pero el árbitro lo ha decidido así». Kompany, por su parte, habló de «un gol claramente válido». El jugador de 39 años explicó su punto de vista señalando que el brazo de Kane solo se separó ligeramente tras el contacto con el balón: «En las imágenes parece que su brazo se dirige hacia el balón, pero no fue así. Y entonces se anula ese gol».
El portero Sven Ulreich, que volvió a defender la portería del Bayern por primera vez en mucho tiempo debido a las bajas de Manuel Neuer y Jonas Urbig, aprovechó la jugada de Kane para lanzar una crítica general al VAR: «A veces es cuestionable. Siempre hay algo, siempre hay una situación dudosa. Es fútbol y siempre es una instantánea, y hay que dejarle esa decisión al árbitro». En decisiones claras como el agua, el árbitro de vídeo «puede intervenir si quiere», continuó el portero. «Pero no ahora, cuando uno se pregunta si al bloquear el balón hay un poco de mano o no. Él remata desde un metro. No hay una línea clara, en general no la hay y tampoco en el caso de la mano».
Dingert explicó más tarde los motivos de su decisión: «Desde mi posición no lo percibí. El VAR me recomendó que volviera a ver la perspectiva desde detrás de la portería. Y ahí me di cuenta: el brazo se interpone ligeramente en la trayectoria del disparo y, con ello, se inició la fase de ataque y el Bayern pudo controlar la jugada».
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El supuesto gol de la victoria del Leverkusen es anulado por un fuera de juego mínimo
El Leverkusen se había adelantado en el marcador gracias a un gol tempranero de Aleix García en el minuto 6. Tras los dos goles anulados, el Bayern logró empatar en el minuto 69, cuando Díaz, tras una magnífica asistencia de Michael Olise, marcó el 1-1 definitivo.
Poco antes del pitido final, el FCB tuvo además suerte estando con dos jugadores menos. Jonas Hofmann marcó en el tiempo de descuento el que parecía ser el gol de la victoria del Leverkusen y sumió al BayArena en un breve éxtasis. Sin embargo, como Hofmann estaba mínimamente fuera de juego, el VAR anuló también este gol.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich:
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)