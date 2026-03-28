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Ahmed Refaat

Traducido por

N'Golo Kanté insinúa su regreso a la Ligue 1 tras las declaraciones de una exestrella del Chelsea sobre las negociaciones de fichajes de este verano

N. Kante
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N'Golo Kanté ha revelado que su fichaje por el París FC, equipo de la Ligue 1, fue una posibilidad real durante el pasado mercado de fichajes de verano. A pesar de sus 34 años, este incansable centrocampista sigue siendo un objetivo muy codiciado por clubes de toda Europa y de otros continentes. Aunque finalmente se quedó en la Liga Profesional Saudí con el Al-Ittihad durante la primera mitad de la temporada, antes de fichar por el Fenerbahçe en febrero, ha insinuado que aún podría regresar a su país natal.

  • Kanté confirma las negociaciones con el París FC

    En una rueda de prensa previa al partido amistoso internacional de Francia contra Colombia, Kanté se refirió a los rumores que le vinculaban con un posible regreso a su ciudad natal. El ganador del Mundial de 2018 se mostró sincero al respecto y declaró: «Se habló del tema el verano pasado, al igual que con otros clubes. Al final, no se concretó. Respetamos ese interés».



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    Se prevé un futuro regreso a Francia

    Aunque el fichaje por el equipo de la capital francesa no llegó a concretarse el año pasado, Kanté no descarta la posibilidad de jugar en su país natal antes de colgar las botas. Tras haber pasado la mayor parte de sus mejores años en la Premier League con el Leicester City y el Chelsea, la experiencia del centrocampista en la Ligue 1 es relativamente limitada en comparación con su estatus de leyenda en Inglaterra.

    Cuando se le preguntó si se veía compitiendo de nuevo en la máxima categoría francesa en el futuro, Kanté dio una respuesta alentadora para los aficionados locales. «¿Por qué no terminar en Francia? Nunca se sabe», reveló. Esta confesión sugiere que el centrocampista, que actualmente disfruta de una nueva etapa en Turquía con el Fenerbahçe, sigue muy de cerca lo que ocurre en su país natal.



  • Un viaje de Arabia Saudí a Turquía

    La trayectoria profesional del veterano centrocampista ha dado varios giros inesperados desde que abandonó Stamford Bridge en 2023. Tras una etapa en Arabia Saudí, en la que se sumó a la oleada de estrellas europeas de primer nivel que se trasladaban a Oriente Medio, Kanté optó por regresar a un ambiente futbolístico europeo más tradicional durante el mercado de fichajes de enero. Su fichaje por el Fenerbahçe supuso un refuerzo significativo para el equipo turco en su lucha por los títulos.

    A pesar del cambio de entorno y de su avanzada edad, Kanté sigue siendo una pieza fundamental en la selección francesa de Didier Deschamps. Su presencia en la convocatoria para el próximo partido contra Colombia demuestra que su influencia sobre el terreno de juego no ha disminuido, independientemente de la liga en la que juegue. Su disciplina táctica y su energía siguen siendo cualidades de primer nivel que los clubes de la Ligue 1 seguramente codiciarían.



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    Mantener la relevancia internacional

    La capacidad de Kanté para seguir siendo uno de los principales referentes de la selección nacional a pesar de haber jugado durante un tiempo fuera de las «cinco grandes» ligas europeas dice mucho de su profesionalidad. Mientras Les Bleus se preparan para sus próximos compromisos internacionales, Kanté sigue siendo un líder dentro de la concentración, ejerciendo de mentor para la nueva generación de centrocampistas franceses que están surgiendo en las categorías inferiores.

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