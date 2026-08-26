Scholes y Neville creen que el Arsenal revalidará el título de la Premier League esta temporada. El formidable equipo de Arteta puso fin por fin en mayo a su sequía liguera de dos décadas y ya es claramente favorito para repetir la hazaña.

El Arsenal arrancó la defensa del título a lo grande, con una cómoda victoria por 3-0 sobre el recién ascendido Coventry City. Tras añadir una profundidad importante a una plantilla ya consolidada, el gigante del norte de Londres parece preparado para volver a dominar el fútbol inglés.

Con una importante convulsión en los banquillos que afecta a sus rivales más cercanos, el Arsenal ha emergido como el favorito indiscutible. Tanto el Manchester City como el Liverpool atraviesan actualmente complicados periodos de transición tras las salidas de Pep Guardiola y Arne Slot.