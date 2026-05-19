El seleccionador de Portugal, Martínez, ha desmentido las preocupaciones sobre la gestión física de Ronaldo de cara al Mundial de 2026.

Tras anunciar la convocatoria, el técnico destacó que la gestión interna del jugador del Al-Nassr avanza sin complicaciones.

Al preguntarle cómo controlarán sus minutos y su forma física, fue claro: «Lo gestionamos con naturalidad. En un Mundial no hay patrones de club ni de edad. Todos están concentrados y debemos manejar bien el día a día», explicó a los periodistas.