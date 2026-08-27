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«¡Muy difícil jugar contra él!»: Bruno Fernandes admite que votó por la estrella del Arsenal después de que el capitán del Manchester United ganara el premio al Jugador del Año de la PFA
Fernandes se adjudica el principal premio individual
Fernandes consolidó oficialmente su estatus como el jugador más destacado de la Premier League, al recibir el premio PFA al Jugador del Año masculino el martes por la noche. La ceremonia tuvo lugar en la Ópera de Manchester, donde el internacional portugués acudió junto a su esposa, Ana Pinho.
El futbolista de 31 años fue recompensado por una fenomenal temporada 2025-26 a las órdenes de Michael Carrick. Fernandes dirigió el centro del campo del Manchester United, pulverizando el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League al repartir 21 pases de gol. Su brillantez creativa resultó vital para guiar al United hasta el tercer puesto y asegurar su regreso a la Champions League.
Se impuso a dos estrellas del Manchester City y a un trío de jugadores del Arsenal para hacerse con el galardón. Como las reglas de la competición impiden que los nominados se voten a sí mismos, Fernandes se vio obligado a apoyar a un rival directo al emitir su voto.
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Voto secreto emitido a favor de un rival
Hablando en la alfombra roja, Fernandes desveló que apoyó a uno de sus principales competidores por el premio. «No diré quién era, pero voté a algún jugador del Arsenal», admitió.
El capitán del United no tardó en destacar el formidable momento del club del norte de Londres tanto en el ámbito nacional como en el continental. «Estuvieron increíbles; muy fuertes, muy difíciles de jugar contra», añadió Fernandes. «Un equipo que tuvo muchísimo éxito, no solo en la Premier League, sino también en competición europea.
«Llegar a esa final de la Champions League fue algo increíble por su parte, mantenerse en la competición hasta tan tarde es algo de lo que deben estar orgullosos. Y creo que merecen todo el respeto que toda la Premier League tiene que darles».
El arte de la asistencia
Al reflexionar sobre su cifra récord de 21 asistencias, Fernandes reveló que solo fue consciente del hito una vez que los medios empezaron a centrarse en los números. Dio mérito a sus compañeros por su eficacia de cara a puerta, sugiriendo que sus delanteros a menudo se obsesionaban más con el récord que él mismo.
«Estoy muy orgulloso de que todos los que han decidido ayudarme», dijo sobre sus compañeros. «No había pensado mucho en el récord hasta que vosotros empezasteis a comentarlo tanto. Obviamente, cuando empiezas a acercarte, empiezas a pensar en ello y en todo lo demás. Pero creo que les entró más a mis delanteros que a mí.
«Aún más, querían marcar el gol y darme esa sensación, y a veces incluso se olvidaban de su propio juego. Pero estoy muy feliz porque asistir significa que alguien está marcando goles, y sobre todo, si yo asisto, el Manchester United está marcando goles.
«Pero obviamente, no jugamos al tenis. Jugamos al fútbol. Jugamos en equipo. Jugamos para un club. Jugamos para nuestros aficionados. Y no hay nada más especial que eso».
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Reponiéndose de un contratiempo inicial
A pesar de los reconocimientos individuales, Fernandes y el United ya han tropezado en la nueva temporada. El equipo de Carrick sufrió una frustrante derrota por 2-0 a domicilio ante el recién ascendido Hull en la jornada inaugural, lo que le obliga desde el principio a ir a remolque en la clasificación liguera.
Ahora, el United debe reagruparse mientras se prepara para recibir al Ipswich el domingo. Fernandes fue sincero sobre la situación actual del club. "Estamos a tres puntos de donde queríamos estar en este momento. Tenemos un partido en casa que queremos ganar, y este es el partido. E intentar conseguir esos puntos que tenemos por delante", concluyó.
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